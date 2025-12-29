Manresa enderrocarà dos edificis a la via Sant Ignasi per ampliar voreres i urbanitzar la zona

L'Ajuntament de Manresa enderrocarà dos edificis desocupats a la via Sant Ignasi, 20 i 22 per avançar en l'esponjament d'una de les principals vies d'accés a la ciutat i, poc a poc, dotar-la d'una vorera més ampla com a l'altura dels dos edificis de Fórum, als números 28, a tocar de la plaça Sant Ignasi, i 16 i anteriors, a l'accés lateral de l'aparcament del Centre Històric, tal com està previst en el POUM.
L'enderroc dels edificis, que ja són de propietat municipal, comportarà l'endarreriment de les façanes i l'ampliació de les voreres, actuació que es portarà a terme just després que les finques quedin alliberades. En el lateral dret d'aquest primer tram de la via Sant Ignasi, en sentit centre ciutat, quedaran encara tres finques amb l'amplada antiga, les corresponents als números 18, 24 i 26. Està previst que l'enderroc es porti a terme durant el primer trimestre de 2026.
Més habitatge
La voluntat de l'Ajuntament, a través de l'empresa municipal Forum, és ampliar el parc d'habitatges com a continuació de l'edifici del número 16, a sobre del pàrquing del Centre Històric, aprofitant que la finca adjacent, que no serà enderrocada, no arriba al carrer Montserrat -a la part posterior dels edificis-, on sí que arriben les afectades. D'aquesta manera, els nous blocs tindran continuïtat estètica amb la resta d'edificis de la primera actuació a la zona.