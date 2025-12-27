Les Escodines s'organitza per reclamar millores després de quedar fora del Pla de Barris

El veïnat de la part antiga de les Escodines ha creat una Comissió d'Urbanisme per fer seguiment de les mancances urbanístiques i habitacionals del barri i reclamar que les polítiques de millora impulsades amb el Pla de Barris del Centre Històric també arribin a les Escodines, adaptades a la seva realitat.
Una nova comissió per fer front a les mancances del barri
La part antiga del barri de les Escodines, a Manresa, ha fet un pas endavant en l'organització veïnal amb la creació d'una Comissió d'Urbanisme dins l'Associació de Veïns i Veïnes. L'objectiu és fer seguiment de les problemàtiques urbanístiques i d'habitatge que s'arrosseguen des de fa anys i vetllar perquè les polítiques municipals de millora urbana també tinguin en compte la situació del barri.
Suport al Pla de Barris, però amb reivindicacions
Des de la nova comissió es valora positivament la inversió prevista al Centre Històric a través del Pla de Barris, especialment pel que fa a la rehabilitació d'habitatges i a les accions comunitàries, que consideren necessàries i beneficioses per al conjunt de la ciutat. Tot i això, el veïnat lamenta que la part antiga de les Escodines continuï patint una degradació urbanística i habitacional marcada per un parc d'habitatges envellit, edificis en mal estat i dificultats estructurals que no s'han resolt amb actuacions puntuals.
El Centre Històric com a possible pla pilot
La Comissió d'Urbanisme defensa que les línies d'actuació que ara s'impulsen al Centre Històric puguin servir com a pla pilot i ser extrapolables a altres barris amb problemàtiques similars, com les Escodines, sempre adaptant-les a la realitat concreta del territori. En aquest sentit, el veïnat s'ha organitzat per reclamar una mirada més global de les polítiques de regeneració urbana.
Reunió amb l'Ajuntament i compromisos adquirits
El veïnat valora de manera positiva la reunió mantinguda recentment amb l'Ajuntament de Manresa, en què es van compartir diagnòstics i es van assumir alguns compromisos. Entre aquests, destaca la creació d'una Taula de Diàleg amb participació del veïnat, entitats, tècnics municipals i representants polítics, que ha de permetre fer un seguiment continuat de les necessitats del barri i de les respostes municipals.
A l'espera de la Taula de Diàleg
Actualment, la Comissió d'Urbanisme resta a l'espera que es convoqui aquesta Taula de Diàleg, un compromís que, segons expliquen, va assumir el mateix alcalde. El veïnat confia que es pugui activar en breu per començar a treballar de manera estable i transparent.
Voluntat de col·laboració i seguiment actiu
La Comissió d'Urbanisme de les Escodines reafirma la seva voluntat de col·laborar amb l'Ajuntament, construir complicitats i sumar aliances amb altres barris i entitats de la ciutat. Alhora, deixa clar que farà un seguiment actiu i constant perquè les promeses es tradueixin en fets i perquè les Escodines no quedin al marge de les polítiques estructurals de millora urbana i habitacional.