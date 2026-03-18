L'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa es consolida entre els cent millors de l'Estat

L'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa torna a situar-se entre els cent millors hospitals de l'Estat espanyol segons el rànquing internacional World's Best Hospitals 2026, elaborat per la revista Newsweek en col·laboració amb Statista. És el setè any consecutiu que el centre hi apareix, i en aquesta edició ho fa en la posició 62, la millor classificació des que va entrar a la llista l'any 2020.
Aquest reconeixement posa en valor la tasca dels professionals de la fundació Althaia i la qualitat assistencial del centre, que ha anat guanyant posicions en els darrers anys -l'any passat ocupava el lloc 74-. La inclusió en aquest rànquing internacional es considera un indicador rellevant del nivell dels serveis sanitaris i del compromís amb la millora contínua.
Un rànquing basat en múltiples indicadors
La classificació de Newsweek es basa en un ampli procés d'avaluació que combina diversos criteris. Un 40% de la puntuació correspon a indicadors de qualitat assistencial, elaborats a partir de dades de processos sanitaris registrats pel Ministeri de Sanitat.
A més, un 20% es fonamenta en enquestes a professionals del sector sanitari, que valoren la qualitat dels hospitals, així com en els segells i certificacions obtinguts. Un altre 20% té en compte l'experiència dels pacients i les polítiques del centre per millorar-la, mentre que el 10% restant avalua l'ús d'eines com els PREMS i PROMS, que mesuren la percepció dels pacients sobre el seu procés assistencial i els resultats obtinguts.
Aquest sistema permet oferir una visió global del funcionament dels hospitals, més enllà de la simple activitat assistencial, incorporant també aspectes com la satisfacció dels usuaris i la qualitat percebuda.
Posició destacada a Catalunya
En el conjunt de l'Estat, el rànquing està encapçalat per l'Hospital Universitario La Paz, seguit de l'Hospital Universitario 12 de Octubre i l'Hospital General Universitario Gregorio Marañón. A Catalunya, el primer centre classificat és l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, seguit de l'Hospital Clínic de Barcelona.
Pel que fa als hospitals públics catalans, el centre manresà se situa en una posició destacada, només per darrere de grans hospitals com Sant Pau, Bellvitge, Germans Trias i Pujol o l'Hospital del Mar. Aquesta classificació és especialment significativa si es té en compte que a Catalunya hi ha més de seixanta hospitals, alguns d'ells de major dimensió i complexitat.
Reconeixement internacional en un entorn competitiu
L'edició d'enguany del rànquing inclou un total de 2.530 hospitals de 32 països, entre els quals hi ha prop de 800 centres de l'Estat espanyol. L'objectiu de l'estudi és comparar hospitals d'arreu del món i incentivar-los a millorar contínuament la qualitat dels seus serveis.
En aquest context, la presència continuada de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa en aquesta classificació internacional reforça la seva posició com a centre de referència a la Catalunya Central i evidencia el compromís amb una atenció sanitària de qualitat, centrada en el pacient i orientada a la millora constant.