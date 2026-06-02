Sant Fruitós estrena un sistema telemàtic pioner per tramitar llicències d'obra

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages posarà en marxa a partir del pròxim 3 de juny un nou sistema de tramitació telemàtica per a la sol·licitud de llicències i comunicacions urbanístiques que requereixin projecte o documentació tècnica. L'objectiu és avançar cap a una administració més àgil, simple i eficient en l'àmbit urbanístic.
El nou model inclou actuacions com obres noves, intervencions en edificis, construccions, instal·lacions, piscines, moviments de terres, enderrocs, parcel·lacions i primeres ocupacions, entre d'altres.
Segons ha recordat el consistori, aquest sistema fa més de quinze anys que s'aplica a Barcelona i ara s'estén a altres municipis del país. En aquest sentit, Sant Fruitós de Bages esdevé el primer municipi de Catalunya, després de la capital, en implantar aquest model, fet que el situa com a pioner en la modernització dels processos urbanístics.
Un procediment en tres fases
El nou sistema es basa en tres etapes. En primer lloc, caldrà demanar una consulta prèvia a l'Ajuntament, que emetrà un informe gratuït en un termini màxim de 15 dies per determinar la viabilitat urbanística i els requisits tècnics necessaris.
En una segona fase, la persona sol·licitant haurà d'obtenir un Informe d'Idoneïtat Tècnica (IIT) a través d'un col·legi professional o entitat habilitada, que certifiqui que el projecte compleix la normativa vigent.
Finalment, la tramitació es completarà amb la presentació telemàtica de la sol·licitud de llicència o comunicació, adjuntant l'informe favorable i la documentació corresponent.
Període transitori i tramitació digital
El consistori estableix un període de transició de 12 mesos durant el qual conviuran el nou model i el sistema anterior, amb suport de l'Oficina Municipal d'Atenció a la Ciutadania (OMAC) per facilitar l'adaptació.
Tots els tràmits es podran realitzar a través de la seu electrònica municipal.