Sant Joan de Vilatorrada organitza una Setmana del Medi Ambient amb activitats per a totes les edats

L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada i l'associació Voluntàries Mediambientals han organitzat una nova edició de la Setmana del Medi Ambient, una iniciativa que oferirà activitats divulgatives, educatives i participatives per a tots els públics entre els dies 1 i 12 de juny. La programació inclou exposicions, tallers, activitats familiars i una xerrada-tertúlia sobre canvi climàtic i meteorologia.
Exposicions i activitats a la biblioteca
La Setmana del Medi Ambient arrencarà amb una proposta permanent a la Biblioteca de Cal Gallifa. Entre l'1 i el 12 de juny, els visitants podran participar en jocs sobre espècies exòtiques i ecosistemes en perill, així com visitar l'exposició fotogràfica La fauna del Cardener, del fotògraf Jaume Morera, cedida per la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Manresa.
Tallers per fomentar hàbits sostenibles
La programació continuarà el dimarts 2 de juny amb un taller gratuït d'elaboració de compreses de roba, una proposta orientada a promoure alternatives reutilitzables i sostenibles. L'activitat es farà a la sala polivalent de l'Espai Jove a partir de 2/4 de 6 de la tarda.
L'endemà, dimecres 3 de juny, la biblioteca acollirà un taller de papiroflèxia adreçat al públic familiar. L'activitat, també gratuïta, es desenvoluparà entre 2/4 de 6 i les 7 de la tarda i requerirà inscripció prèvia.
El dijous 4 de juny serà el torn de l'Hora del Conte, una proposta familiar que tindrà lloc a la Biblioteca de Cal Gallifa a partir de 2/4 de 6 de la tarda.
Xerrada i debat sobre emergència climàtica
La programació culminarà el divendres 5 de juny, coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, amb una xerrada-tertúlia sobre emergència climàtica i meteorologia a càrrec del meteoròleg i divulgador conegut a les xarxes socials com a Àlex van der Meteo.
L'acte es farà a la capella del Mas Sant Joan a partir de 2/4 de 7 de la tarda. Després de la conferència inicial, s'obrirà un debat amb la participació de Alejandra Guerrero, Joan Clotet i Pablo Prieto, que aportaran les seves visions sobre els reptes ambientals actuals.
La tertúlia estarà moderada pel regidor d'Acció Climàtica i Medi Ambient de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, Toni Dorado.