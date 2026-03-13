Joviat i Althaia validen un menú gastronòmic adaptat per a persones amb disfàgia

La Fundació Joviat i la Fundació Althaia han celebrat aquest dijous una nova validació del projecte Nutrialth3D, una iniciativa que combina gastronomia, salut i innovació per millorar l'experiència alimentària de les persones amb disfàgia. La sessió s'ha fet al Local Restaurant Pedagògic amb la presentació d'un menú degustació elaborat per l'alumnat de cuina.
Un menú degustació per validar l'experiència gastronòmica
El projecte, desenvolupat amb estudiants de primer curs del Grau Superior de Direcció de Cuina de Joviat, ha fet enguany un pas important. Si en fases anteriors la validació se centrava en plats concrets, en aquesta ocasió s'ha plantejat un servei complet de restaurant pedagògic, amb un menú degustació pensat per oferir una experiència gastronòmica global i inclusiva.
La proposta és fruit de més de cinc anys de treball i reinterpretava plats de reconeguts cuiners. Entre les elaboracions presentades hi havia la menestra de verdures i el pollastre al curry inspirats en receptes de Ferran Adrià, les migues amb pèsols dels Sergio Torres i Javier Torres, el salmó a l'Agrella dels germans Jean Troisgros i Pierre Troisgros, la presa ibèrica amb salsa mostassa de Martín Berasategui i unes postres làctiques inspirades en els germans Joan Roca, Josep Roca i Jordi Roca.
Valoració de professionals i usuaris
La jornada va reunir prop de 25 comensals, entre usuaris de residències, professionals dietistes, especialistes mèdics i membres dels equips directius de les dues fundacions.
Els participants van tastar els plats elaborats per l'alumnat i en van valorar diferents aspectes, com ara la textura, la temperatura, l'homogeneïtat, el color o la facilitat de masticació i deglució, factors essencials per a les persones amb disfàgia.
El projecte està liderat per Bartomeu Ayala, cap d'Innovació en Salut i Social d'Althaia, i Dani Pons, coordinador pedagògic de Joviat Culinary, que han seguit de prop l'evolució de la iniciativa.
Innovació tecnològica i inclusió social
En aquesta nova etapa, Nutrialth3D incorpora diversos avenços destacats. Entre ells hi ha l'ús de fibres naturals per millorar l'estabilitat i la qualitat de les textures adaptades i l'aplicació de la intel·ligència artificial per controlar i garantir l'estat nutricional dels menús.
El projecte també busca crear espais gastronòmics inclusius per a persones que sovint viuen els àpats en situació d'aïllament, facilitant que puguin tornar a compartir l'experiència de menjar en un entorn social.
Una experiència amb dimensió humana
La validació també va tenir una vessant humana destacada. Prèviament, l'alumnat havia visitat participants del projecte a la Clínica Sant Josep, fet que va facilitar la creació d'un vincle visible durant el servei.
Un dels moments més emotius de la jornada va ser la sorpresa preparada per a una pacient, que va rebre unes postres personalitzades elaborades segons els seus gustos.