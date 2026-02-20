El Gastrofòrum de Joviat Culinary tanca 20 edicions connectant talent, ofici i territori

El Gastrofòrum de Joviat Culinary ha tancat la seva 20a edició després de quatre jornades centrades en la memòria gastronòmica, la tècnica, la creativitat i la transmissió de coneixement. L'esdeveniment s'ha consolidat al llarg de dues dècades com un espai de referència en la formació culinària a Manresa, connectant alumnat amb professionals i empreses del sector.
Vint anys connectant formació i realitat professional
La vintena edició del Gastrofòrum ha tornat a convertir el centre en un espai d'intercanvi entre alumnat i món professional. Al llarg d'aquestes dues dècades, la iniciativa ha permès que centenars d'estudiants entrin en contacte directe amb xefs, sommeliers, productors, empreses i especialistes del sector gastronòmic.
El programa d'aquest any ha combinat ponències, tallers i demostracions que han fusionat tradició, innovació i una mirada contemporània de la cuina. L'objectiu ha estat oferir un aprenentatge vivencial, en contacte directe amb la realitat professional i amb la complexitat actual del sector gastronòmic.
Durant quatre dies, els espais del centre han mantingut una activitat constant, amb sessions formatives simultànies, demostracions en directe i tastos de producte que han permès a l'alumnat experimentar amb textures, aromes i tècniques diverses.
Oriol Castro i Jordi Vilà, caps de cartell d'una edició especial
Els principals protagonistes d'aquesta edició han estat Oriol Castro i Jordi Vilà, antics alumnes de la 4a i la 3a promoció del centre. Tots dos han tornat a les aules amb ponències dirigides a l'alumnat actual, en un retorn carregat d'emoció.
Castro, copropietari del restaurant Disfrutar, ha presentat la ponència Aprenentatge a la Vida, a l'Escola i a les Cuines. Durant la seva intervenció ha posat l'accent en el respecte pels orígens i en la curiositat constant com a motors del seu recorregut professional. També ha defensat la gastronomia com una combinació d'ofici, mirada, treball en equip i creativitat, i ha animat els futurs professionals a persistir en la recerca del detall i en la voluntat de millora contínua.
Per la seva banda, Vilà, al capdavant del restaurant Alkimia, ha ofert la ponència El cuiner que cuina. Aprofundir en la cuina catalana. Ha reivindicat la profunditat de la cuina catalana i ha definit la cuina com un espai d'artesania on conflueixen coneixement tècnic, sensibilitat i habilitat manual. També ha remarcat la necessitat d'apropar-se al territori amb respecte i curiositat i de preservar el patrimoni culinari.
El retorn del mestre fundador
La jornada també ha comptat amb la participació de Manolo Zarzoso, mestre fundador del projecte formatiu i figura molt vinculada a la història del centre.
Zarzoso ha compartit la seva trajectòria professional en una sessió que ha combinat demostració culinària i tast de producte Paellalia. La seva participació ha despertat una forta càrrega emocional entre alumnat, professorat i ponents convidats, que han seguit la sessió com una classe magistral vinculada als orígens del projecte formatiu.
Tallers, tastos i exalumnes protagonistes
La programació s'ha completat amb una vintena llarga de tallers, tastos i xerrades, amb una presència destacada d'exalumnes ja consolidats professionalment. Més de la meitat de les activitats han estat conduïdes per antics estudiants del centre.
El programa s'ha iniciat amb el taller Peixos del Mediterrani, a càrrec de Peixos 92, dedicat a espècies mediterrànies poc habituals. El tancament ha arribat amb la proposta dels mochis catalans de Li Bahain.
També han participat Albert d'Augustus Forum, amb un tast de vins i vinagres; Jaume Cot, que ha abordat el món de les publicacions gastronòmiques, i Ramon Teixidor, que ha treballat l'ús gastronòmic de les espècies.
En l'àmbit de la comunicació gastronòmica, Judith Càlix ha analitzat la difusió del sector. També hi han participat Romà Alonso, Mireia Benito, Martí Padrisa, Èric Díaz, Clara Torras i Benvingut Aligué, entre altres.
Paral·lelament, l'alumnat de segon curs del Grau Superior de Direcció de Cuina ha ofert tallers especialitzats en àmbits com el gelat, la xocolata, la fermentació, el producte marí i els midons, mostrant el nivell formatiu i el talent emergent del centre.
Una cruïlla d'aprenentatge, coneixement i expressió creativa
La direcció del centre destaca que el Gastrofòrum és molt més que un esdeveniment formatiu puntual. Després de vint edicions, s'ha convertit en una plataforma d'intercanvi de coneixement, experiència i creativitat. La combinació entre professionals consolidats, exalumnes i estudiants crea un ecosistema formatiu singular, en què es transmeten valors d'ofici, respecte pel producte, vinculació amb el territori i capacitat d'innovació.