La plaça Bonavista estrena el monument del centenari de la Penya Ciclista Bonavista

La plaça Bonavista de Manresa acull des d'aquest dissabte el monument commemoratiu dels 100 anys de la Penya Ciclista Bonavista. L'acte d'inauguració ha reunit nombrosos socis de l'entitat, així com representants institucionals, en un espai simbòlic que recorda els orígens del club.
Un homenatge en l'espai on va néixer el club
El nou monument s'ha instal·lat a la plaça Bonavista, el mateix indret on es remunten els inicis de la Penya Ciclista Bonavista, fundada el 1926 i considerada una de les entitats esportives amb més trajectòria de la ciutat.
La inauguració ha comptat amb la presència de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i del regidor d'Esports, Anjo Valentí, que han acompanyat els membres de l'entitat en aquest acte commemoratiu.
Durant l'acte, diversos socis han participat en la celebració d'aquest aniversari destacant la llarga trajectòria de la penya i el paper que ha tingut en la promoció del ciclisme i del cicloturisme a la ciutat i al territori.
Cent anys de ciclisme i vida associativa
Al llarg d'un segle d'història, la Penya Ciclista Bonavista s'ha consolidat com un referent esportiu i social a Manresa, impulsant activitats ciclistes i mantenint viva una comunitat que agrupa diverses generacions d'aficionats a aquest esport.
La commemoració del centenari inclou diferents iniciatives i actes al llarg de l'any. Entre aquestes activitats destaca també la publicació del llibre Penya Ciclista Bonavista 1926–2026. El batec d'una gran família, escrit per Josep Massanés González i editat per Zenobita edicions, que repassa els cent anys de trajectòria del club.
Un símbol per recordar la història de l'entitat
Amb la instal·lació d'aquest monument, l'entitat vol deixar constància física d'un segle d'història i de la vinculació de la penya amb el barri i amb la ciutat.