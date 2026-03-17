Un bloc sencer en risc a Sant Vicenç: 15 famílies i 30 menors sota l'amenaça d'un fons voltor

Un desnonament està programat per al dilluns 23 de març a 2/4 de 9 del matí al passeig de la Pau de Sant Vicenç de Castellet. L'actuació afecta un dels habitatges d'un bloc on viuen 15 famílies, que s'han organitzat per intentar frenar l'expulsió i negociar un lloguer social amb la propietat.
Un bloc en mans d'un fons d'inversió
L'immoble va ser adquirit recentment per l'empresa Voyager Reo SL, societat vinculada al fons voltor nord-americà Cerberus, que va comunicar als residents que no renovaria els contractes de lloguer vigents. Aquesta decisió deixa en situació d'incertesa les 15 famílies que hi resideixen, entre les quals hi ha fins a una trentena de menors.
Davant la dificultat creixent per accedir a un habitatge assequible i la manca d'alternatives públiques, els veïns han decidit organitzar-se per defensar el seu dret a continuar vivint als pisos.
Mobilització per evitar el desnonament
El primer desnonament previst afectaria una família amb tres menors a càrrec. Segons fonts properes al cas, es tracta d'una unitat considerada vulnerable i amb la mesa d'emergència aprovada, però ni els jutjats ni la propietat han accedit, de moment, a suspendre l'actuació.
Per al dia del llançament s'ha anunciat la presència d'unitats de l'ARRO dels Mossos d'Esquadra, mentre que diferents col·lectius i entitats del municipi han fet una crida a concentrar-se per intentar aturar-lo.
Suport d'entitats i denúncia social
Diverses organitzacions locals, com associacions de famílies i docents, s'han sumat a la mobilització en suport dels afectats. També la PAHC Bages ha denunciat la situació i ha criticat que cada vegada més famílies són expulsades dels seus habitatges per operacions especulatives.
L'entitat també reclama una major implicació de les administracions per garantir alternatives habitacionals i evitar que casos com aquest acabin amb famílies al carrer.
Reivindicació d'un lloguer social
Les famílies afectades asseguren que la seva voluntat és negociar amb la propietat per aconseguir un lloguer social que els permeti continuar vivint als habitatges. Consideren que aquesta és l'única via viable en un context marcat per l'emergència habitacional.
Qui és Voyager Reo?
Voyager Reo SL és una de les societats instrumentals utilitzades pel gegant especulatiu nord-americà Cerberus Capital Management. La societat és propietat de Voyager Investing UK Limited Partnership. Els immobles de Voyager Reo solen ser comercialitzats per DoValue Spain (antiga Altamira Asset Management), un servicer que gestiona carteres per a grans fons com Cerberus. Voyager Reo ha format part de grans compres de carteres d'actius tòxics i adjudicats provinents d'entitats bancàries com Cajamar o el Banc Sabadell, operacions liderades per Cerberus.