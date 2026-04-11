L'Associació de Veïns de Viladordis presenta el calendari d'activitats per al 2026

L'Associació de Veïns de Viladordis ha celebrat aquest dissabte la seva Assemblea General Ordinària, una trobada que ha servit per fer balanç de les actuacions recents i definir les línies de treball per continuar millorant la qualitat de vida al barri.
Millores en seguretat, manteniment i serveis
La reunió, que ha tingut lloc al Casal de Viladordis, ha aplegat socis i sòcies en un espai de participació per posar en comú les necessitats del barri. Entre els principals punts tractats, s'han destacat els avenços en àmbits com la seguretat, la neteja i el manteniment dels camins rurals.
En aquest sentit, els assistents han valorat positivament la tasca de la junta per traslladar a l'Ajuntament demandes com la millora de la senyalització, l'adequació de les infraestructures i l'increment de finançament, amb l'objectiu de fer de Viladordis un entorn més segur i accessible.
Un 2026 ple d'activitats per dinamitzar el barri
Un dels moments centrals de l'assemblea ha estat la presentació del programa d'activitats previst per al 2026. Entre les propostes destacades hi ha un curs de primers auxilis el 8 de maig, la segona edició de l'Escape Town el 17 d'octubre -una iniciativa per descobrir el patrimoni local- i l'arribada del Carter Reial, encara pendent de data.
Aquest calendari vol reforçar la cohesió social i fomentar la participació veïnal, amb noves activitats que s'aniran anunciant al llarg dels pròxims mesos.
Un dinar de germanor per reforçar la comunitat
L'assemblea s'ha tancat amb un dinar de germanor organitzat per la junta, que ha esdevingut un espai de convivència i intercanvi entre els participants. L'acte ha evidenciat la vitalitat del teixit associatiu del barri i la voluntat compartida de continuar treballant col·lectivament.