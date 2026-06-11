Vuitanta centres de la Catalunya Central deixaran de fer colònies per reclamar millores

Una vuitantena d'escoles i instituts de la Catalunya Central han aprovat adherir-se a la campanya Aturem les sortides i les colònies i suspendre aquestes activitats a partir del curs 2026-2027 si el Departament d'Educació no impulsa millores en recursos i condicions laborals. La mesura afecta centres de comarques com el Bages, Osona, el Berguedà, el Moianès, el Solsonès i el Lluçanès.
Una acció de protesta aprovada pels claustres
Docents d'una vuitantena de centres educatius de la Catalunya Central han acordat sumar-se a la iniciativa Aturem les sortides i les colònies, una mobilització que preveu deixar de realitzar excursions escolars i activitats amb pernoctació a partir del curs 2026-2027 mentre no es materialitzin millores efectives en el sistema educatiu públic.
La decisió ha estat aprovada pels claustres dels centres adherits i es planteja com una mesura de pressió per reclamar canvis estructurals al Departament d'Educació. Segons expliquen els impulsors de la iniciativa, la voluntat no és eliminar unes activitats que consideren pedagògicament valuoses, sinó denunciar les condicions en què actualment s'organitzen.
Els centres remarquen que les sortides i colònies formen part de l'aprenentatge de l'alumnat i tenen un paper important en l'àmbit educatiu, però consideren que la seva realització implica una càrrega excessiva per al professorat.
Denuncien una sobrecàrrega per als docents
Segons recull el manifest aprovat pels centres participants, les activitats fora de l'aula comporten una responsabilitat civil i penal directa per al personal docent, així com una disponibilitat permanent durant moltes hores més enllà de la jornada laboral ordinària.
Els promotors de la campanya també denuncien que aquestes activitats impliquen hores extraordinàries que no són reconegudes ni remunerades i que se sumen a una càrrega de treball que ja consideren elevada a causa de l'augment de les tasques burocràtiques i administratives.
Per aquest motiu, sostenen que la situació actual és insostenible i que el funcionament de moltes activitats educatives depèn massa sovint del compromís personal i del sobreesforç dels professionals dels centres.
Reivindicacions per reforçar l'escola pública
La mobilització també vol posar el focus en la manca de recursos que, segons els impulsors, arrossega des de fa anys el sistema educatiu públic.
Entre les principals demandes hi ha l'increment dels recursos humans i materials per garantir una inclusió efectiva de tot l'alumnat, així com la incorporació de més professionals de suport i orientació als centres.
També reclamen una millora de les condicions laborals del personal d'atenció educativa (PAE), una reducció significativa de les tasques burocràtiques i administratives i una disminució de les ràtios a les aules.
Els docents consideren que aquestes mesures són imprescindibles per poder oferir una educació pública de qualitat i per garantir una atenció adequada a les necessitats de l'alumnat.
Una mobilització que, asseguren, no va contra les famílies
Els centres adherits insisteixen que la iniciativa no està dirigida contra els alumnes ni contra les seves famílies. Segons expliquen, l'objectiu és defensar un model d'educació pública que sigui equitatiu, inclusiu i dotat dels recursos necessaris.
En aquest sentit, alerten que la qualitat educativa no pot continuar depenent exclusivament de la implicació personal dels professionals dels centres i consideren necessari que l'administració assumeixi les millores que reclamen.
Els impulsors també assenyalen que la suspensió de sortides i colònies tindria repercussions més enllà de l'àmbit escolar. La mesura afectaria sectors econòmics vinculats al transport, l'allotjament i les activitats culturals i de lleure, un impacte que consideren necessari per forçar una negociació efectiva amb el Departament d'Educació.
Centres de diverses comarques de la Catalunya Central
La campanya compta amb l'adhesió de centres educatius de diverses comarques de la Catalunya Central, entre les quals el Bages, Osona, el Berguedà, el Moianès, el Solsonès i el Lluçanès. Entre els municipis representats hi ha Manresa, Vic, Solsona, Berga, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Torelló, Cardona, Sant Vicenç de Castellet, Puig-reig, Moià i Taradell, entre d'altres.
Els impulsors de la iniciativa han explicat que la protesta es mantindrà vigent fins que s'assoleixi un acord entre el Departament d'Educació i les organitzacions sindicals representatives que incorpori millores estructurals per al sistema educatiu públic i que compti amb un ampli suport del col·lectiu docent. Fins aleshores, els centres adherits mantenen la seva voluntat de suspendre les sortides i colònies a partir del curs 2026-2027 com a mesura de pressió per reclamar canvis en l'ensenyament públic.