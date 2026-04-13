Detingut un adult a Sant Vicenç per una venjança violenta arran d'una nova agressió entre menors

Sant Vicenç de Castellet ha viscut dos episodis de violència consecutius que han acabat amb la detenció d'un home de 22 anys per un delicte de lesions. Els fets es van iniciar dimecres passat amb una agressió entre menors al carrer Mura que es va fer viral a les xarxes socials i que va derivar, l'endemà, en una segona agressió, aquesta vegada amb un adult com a autor, contra el presumpte agressor, a l'entorn del pavelló municipal. Els fets arriben la mateixa setmana que ha estat notícia una agressió similar a Sant Joan de Vilatorrada i que va causar commoció al municipi.
Una agressió entre menors que es fa viral
Els primers fets es remunten a dimecres 8 d'abril, quan un menor va agredir-ne un altre en un carrer del municipi, concretament al carrer Mura. Segons les informacions disponibles, el jove va rebre cops de puny i puntades de peu en una escena que va ser enregistrada i difosa a través de les xarxes socials, segons ha avançat Regió7 i ha confirmat Nació Manresa de fonts policials.
Tot i la violència de les imatges, el menor agredit no hauria patit lesions de gravetat. La difusió del vídeo, però, va provocar una ràpida reacció en l'entorn familiar de la víctima.
La revenja l'endemà: un adult agredeix un menor
L'endemà dels fets, els pares del jove agredit van decidir localitzar el presumpte agressor, també menor, acompanyats d'un conegut. Un cop el van trobar, es va produir un segon episodi violent en què aquest adult, de 22 anys, va agredir el menor.
L'agressió, que va tenir lloc a la zona del pavelló municipal, va causar ferides al jove, que va haver de rebre atenció mèdica i punts de sutura. Davant d'aquests fets, poques hores després els Mossos d'Esquadra van detenir l'home com a presumpte autor d'un delicte de lesions.
Paral·lelament, la policia catalana també investiga els pares del primer menor agredit, de 34 i 37 anys, per determinar el seu grau d'implicació en els fets.
Investigació oberta dels dos episodis
Els Mossos mantenen oberta la investigació per aclarir totes les circumstàncies dels dos incidents i la participació de cadascun dels implicats. Tot i la concatenació dels fets, les autoritats treballen per determinar amb precisió la relació entre les dues agressions.
Els dos episodis han tingut lloc en un interval de poques hores i han estat marcats per la difusió del primer atac a través de xarxes socials, un element que ha contribuït a amplificar-ne l'impacte.
Condemna institucional i crida a la convivència
L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha condemnat amb contundència els fets i ha expressat la seva preocupació per aquests episodis de violència. El consistori ha reiterat el seu posicionament de tolerància zero davant qualsevol agressió i ha fet una crida a la convivència i al respecte.
En aquest sentit, ha anunciat el reforç de la presència de la Policia Local al carrer i ha agraït la col·laboració dels Mossos d'Esquadra per actuar amb rapidesa i prevenir noves situacions conflictives al municipi.