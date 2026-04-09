Unes 300 persones es concentren a Sant Joan de Vilatorrada contra l'agressió a un menor

Uns 300 veïns s'han concentrat aquest dijous al vespre a la plaça de la Pau de Sant Joan de Vilatorrada per condemnar l'agressió violenta a un menor que va tenir lloc diumenge passat i que es va difondre a les xarxes socials. La mobilització, convocada a través de missatges de WhatsApp i xarxes, s'ha desenvolupat sense incidents ni parlaments, però amb una clara voluntat de mostrar rebuig col·lectiu a uns fets que han commocionat el municipi i l'entorn.
Una resposta ciutadana marcada pel silenci
La concentració s'ha iniciat a les set de la tarda a la plaça de la Pau, punt de trobada escollit per canalitzar la indignació veïnal després de la difusió del vídeo de l'agressió. A diferència d'altres mobilitzacions, l'acte no ha comptat ni amb pancartes ni amb lectura de manifestos, i s'ha limitat a la presència de centenars de persones que han volgut expressar, simplement amb la seva assistència, el rebuig a la violència.
Famílies amb infants, adolescents i veïns de totes les edats han anat omplint la plaça en una imatge que ha combinat la contenció amb la preocupació. L'ambient ha estat tranquil, sense consignes ni crits, però carregat de significat.
La convocatòria havia circulat des de feia dies per canals informals, especialment grups de missatgeria, i ha aconseguit una resposta notable.
Uns fets que han sacsejat el municipi
La concentració arriba després d'uns fets que han generat una forta commoció a la Catalunya Central. Diumenge passat, al carrer Sant Joan de Sant Joan de Vilatorrada, un menor va ser víctima d'una agressió violenta per part d'un altre jove, en presència d'altres nois que, lluny d'intervenir, van enregistrar l'escena amb els telèfons mòbils.
El vídeo, difós massivament a les xarxes socials, mostra com la víctima rep diversos cops, incloses puntades de peu al cap, fins quedar estesa a terra. Les imatges també evidencien la passivitat dels testimonis, un dels aspectes que més indignació ha generat.
Segons les informacions disponibles, els fets haurien estat motivats per un intent de robatori del telèfon mòbil. Davant la negativa de la víctima, l'agressor hauria iniciat la pallissa.
Investigació oberta i detenció del presumpte agressor
Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació d'ofici arran de la difusió del vídeo i aquest dimecres van detenir el presumpte autor de l'agressió, un alumne de 3r d'ESO veí de Sant Fruitós de Bages. La víctima, per la seva banda, és un menor resident a Santpedor, i segons informacions policials es coneixien prèviament. Tot i la duresa de les imatges, no va requerir ingrés hospitalari.
La investigació continua oberta per determinar el grau de participació de la resta de joves presents durant l'agressió, així com les circumstàncies exactes dels fets.
Veus des de la concentració
Durant la concentració, algunes persones han volgut compartir el seu testimoni. Entre elles, Cristina Solano, mare d'un altre menor que, segons ha explicat, ja havia estat víctima d'un episodi similar dies enrere i una de les creadores del grup de Whatsapp que ha convocat la concentració.
Solano ha assegurat que inicialment es pensava que es tractava d'un cas aïllat, però que amb el pas dels dies han detectat que hi podria haver més situacions semblants. També ha denunciat que hi ha altres joves afectats que no s'han atrevit a denunciar els fets.
En la seva intervenció, ha fet una crida a la implicació de les famílies i a la tolerància zero davant qualsevol situació de violència: ha defensat que cal actuar quan es detecten agressions i no mirar cap a una altra banda.
També ha posat en relleu la necessitat de reforçar la seguretat al municipi i de garantir que Sant Joan continuï sent un entorn segur per als joves.
L'Ajuntament aposta per reforçar la seguretat
Per la seva banda, l'alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Solernou, ha volgut transmetre un missatge de calma i compromís institucional. Ha condemnat els fets i ha assegurat que el consistori treballarà per aplicar totes les mesures necessàries per evitar que es repeteixin situacions similars.
Solernou ha remarcat que el municipi "no és un poble violent" i ha defensat la convivència com a valor central, tot i reconèixer la preocupació generada pels fets recents.
També ha explicat que l'Ajuntament està en contacte amb els Mossos d'Esquadra i la Policia Local per seguir de prop la investigació i reforçar la seguretat ciutadana.
Un debat de fons sobre la violència juvenil
Més enllà del cas concret, els fets han posat sobre la taula un debat més ampli sobre la violència entre joves i el paper de les xarxes socials. La combinació d'una agressió física amb la seva gravació i difusió ha generat inquietud entre famílies i educadors, que alerten de la necessitat de treballar aspectes com l'educació emocional, la resolució de conflictes i l'ús responsable de la tecnologia.
Especialment preocupant és el paper dels espectadors, que en aquest cas van optar per enregistrar els fets en lloc d'intervenir o demanar ajuda. Aquest comportament planteja interrogants sobre la normalització de la violència i la desconnexió emocional en determinats entorns juvenils.