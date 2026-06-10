Un motorista resulta ferit en una col·lisió amb un cotxe a l'avinguda Països Catalans

Un home de 52 anys ha resultat ferit aquest dimecres al vespre en un accident de trànsit entre una motocicleta i un turisme a l'avinguda Països Catalans de Manresa. El motorista ha estat traslladat a l'Hospital Sant Joan de Déu després de rebre una primera assistència al lloc dels fets.
Col·lisió entre una motocicleta i un turisme
L'accident s'ha produït cap a les 7 de la tarda de dimecres a la cruïlla de l'avinguda Països Catalans amb el carrer Joan Fuster. Segons ha informat la Guàrdia Urbana de Manresa, l'accident ha estat una envestida lateral obliqua en què s'han vist implicats un turisme Ford Focus i una motocicleta Yamaha 125.
La conductora del cotxe, una veïna de Sant Vicenç de Castellet de 25 anys, ha resultat il·lesa. En canvi, el conductor de la motocicleta, un veí de Manresa de 52 anys, ha patit ferides pendents de valoració mèdica.
Trasllat a l'Hospital Sant Joan de Déu
Els serveis sanitaris han atès el motorista al mateix lloc de l'accident abans de traslladar-lo a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa per completar-ne l'avaluació i el tractament.
La Guàrdia Urbana ha practicat les proves reglamentàries d'alcoholèmia a la conductora del turisme, que ha donat resultat negatiu.