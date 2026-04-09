Cops de colze de l'extrema dreta per capitalitzar la indignació per l'agressió de Sant Joan

"El primer que vull dir és que Aliança Catalana s'ha apuntat al carro quan ha vist que hi havia una concentració organitzada" ha ventat només començar la seva intervenció davant els mitjans Cristina Solano. La portaveu del grup convocant de l'acte de rebuig a l'agressió a un menor que es va viure a Sant Joan de Vilatorrada diumenge passat ha aclarit de seguida: "soc militant del Front Nacional Català".
Quan se li ha demanat que centrés el seu testimoni com a mare d'un altre menor agredit, també a Sant Joan, fa tres setmanes, més enllà de les seves simpaties polítiques, només ha apuntat "però em porto molt bé amb l'alcalde" Jordi Solernou, que es trobava al seu costat sense intenció d'intervenir. Si més no, inicialment.
Certament, a la concentració hi havia militants d'Aliança Catalana de Sant Joan i un grapat de membres de la comarca. També hi havien simpatitzants del FNC. Espai enllà, la regidora de Manresa de Vox, Inmaculada Cervilla, portava una claca molt preocupada d'acompanyar els mitjans -sobretot els estatals- a protagonistes de la seva corda. Fora d'aquests tres partits d'extrema dreta, i amb l'excepció de l'alcalde Solernou, cap altre partit o polític amb representació al consistori no hi ha tret el nas.
Evitar l'exposició amb l'extrema dreta
Coneixedors de la direcció que poden prendre aquestes concentracions ciutadanes que reclamen més seguretat i més mà dura contra els infractors, han escollit quedar-se a casa. Tot i ser-hi present, també l'alcalde, inicialment, ha rebutjat fer declaracions mentre quedava en un lateral a l'expectativa de la situació. Finalment, i després d'acompanyar Solano davant dels mitjans, ha volgut deixar clar que l'Ajuntament no estalviarà esforços per evitar que aquestes agressions juvenils no es repeteixin al poble, tot aclarint que Sant Joan de Vilatorrada "no és un poble violent".
La convocatòria d'aquest dijous ha evidenciat que, a un any de les eleccions municipals de 2027, qualsevol pàgina de succés serà aprofitada pel populisme per intentar treure'n rèdit.