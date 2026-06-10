Unió de Pagesos reclama compensacions pels greus danys dels aiguats de dijous a Sallent

Unió de Pagesos ha demanat al Departament d'Agricultura una valoració "ràpida, acurada i justa" dels greus danys provocats pels aiguats de dijous passat a Sallent. Les pluges torrencials van afectar especialment explotacions d'horta, cereal i farratge del municipi, amb pèrdues que en alguns casos podrien superar els 50.000 euros. El sindicat també reclama aclarir si la crescuda de la riera de Merlès va estar relacionada amb algun desembassament i dona suport als municipis que estudien demanar la declaració d'emergència.
Danys importants en explotacions agrícoles
Unió de Pagesos ha alertat de les greus afectacions que van provocar les pluges torrencials de dijous passat a Sallent i altres municipis del Bages, el Berguedà i el Ripollès. El sindicat agrari reclama ara al Departament d'Agricultura una valoració "justa" dels danys ocasionats en explotacions d'horta, cereals i farratge perquè els pagesos afectats puguin ser compensats.
Els aiguats van fer baixar amb molta força diverses rieres, especialment la de Merlès, i van provocar inundacions i importants desperfectes en finques agrícoles. A Sallent, una de les explotacions afectades hauria perdut aproximadament el 70% de l'horta, amb una previsió de pèrdues econòmiques situada entre els 50.000 i els 60.000 euros.
Responsables d'Unió de Pagesos van visitar aquest dimarts les finques afectades conjuntament amb pèrits del Departament d'Agricultura amb l'objectiu de fer una primera valoració dels desperfectes. El sindicat insisteix que cal actuar amb rapidesa per tal que els agricultors puguin rebre ajudes i compensacions davant unes pèrdues que consideren molt importants per a explotacions familiars del territori.
Dubtes sobre el paper de la riera de Merlès
A més de reclamar compensacions, Unió de Pagesos també ha demanat a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) que aclareixi si els aiguats van arribar a provocar algun desembassament a la riera de Merlès. El sindicat considera necessari conèixer exactament què va passar per poder actuar en conseqüència i evitar que una situació similar es pugui repetir en el futur.
El sindicat dona suport, a més, al posicionament dels alcaldes dels municipis afectats, que estudien reclamar la declaració d'emergència de la zona després dels desperfectes causats per l'episodi de pluges intenses.
Les precipitacions van tenir especial incidència a Sallent, on la crescuda del riu Llobregat i de diverses rieres va provocar inundacions en diferents punts del municipi.
Tres persones rescatades a la zona del Camí del Guix
L'episodi també va obligar a activar diversos serveis d'emergència durant la nit de dijous a divendres. Tres persones van haver de ser rescatades després que la crescuda del riu Llobregat inundés la zona del Camí del Guix.
Els fets van passar mentre una patrulla de la Policia Local de Sallent feia tasques de tancament dels accessos i avisava els propietaris de vehicles estacionats en zones inundables. Durant l'operatiu, una persona va alertar que la seva germana havia quedat atrapada dins el vehicle en una zona negada per l'aigua i que el cotxe estava sent parcialment arrossegat pel corrent.
La conductora i el familiar que havia donat l'avís van aconseguir refugiar-se en una zona elevada fins a l'arribada dels equips d'emergència. Bombers i efectius d'AVES Protecció Civil els van rescatar posteriorment.
Paral·lelament, la Policia Local també va rescatar el conductor d'un segon vehicle que havia quedat atrapat a la mateixa zona del barri del Guix. Dues de les persones afectades van ser traslladades pel Sistema d'Emergències Mèdiques a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.
A banda dels rescats, un tercer vehicle va resultar lleument danyat per la crescuda del riu.
Caiguda d'arbres i afectacions materials
La força de l'aigua també va provocar altres incidències al municipi. Dos arbres de grans dimensions van caure al Camí del Guix i van haver de ser retirats per efectius d'AVES Protecció Civil per garantir la seguretat i facilitar posteriorment les tasques de neteja dels serveis municipals.
L'episodi de pluges també va causar afectacions en un mur dels equipaments municipals de l'Escorxador. En el dispositiu hi van intervenir dues dotacions dels Bombers, una unitat d'AVES Protecció Civil i tres patrulles de la Policia Local de Sallent, que simultàniament també estaven destinades als serveis de seguretat ciutadana de Les Enramades.