El Banc d'Eines Agràries del Bages impulsa una nova jornada comunitària de reparació

La iniciativa La Bancada tornarà el pròxim 16 de juny a l'Escola Agrària de Manresa amb una nova jornada oberta a tothom per reparar eines agràries de manera col·lectiva, compartir coneixements i continuar fent créixer el Banc d'Eines Agràries del Bages.
Una tarda per reparar eines i crear xarxa
La trobada tindrà lloc a partir de les 4 de la tarda a les instal·lacions de l'Escola Agrària de Manresa, a Can Poc Oli, i es planteja com un espai pràctic i participatiu per fomentar la col·laboració entre persones, col·lectius i petits projectes vinculats al món agrari.
Les persones participants podran portar eines que necessitin petites reparacions, com destrals, xapos, motoserres, desbrossadores o altres materials d'ús habitual al sector agrícola. La proposta busca promoure la reutilització, l'ajuda mútua i l'intercanvi de coneixements tècnics entre els assistents.
Un projecte per compartir recursos agraris
El Banc d'Eines Agràries del Bages és una iniciativa impulsada per L'Era en el marc de la Comunalitat Urbana de Manresa. El projecte pretén consolidar un espai comunitari on compartir eines, recursos i experiències entre persones i col·lectius del territori.
Amb activitats com La Bancada, els impulsors volen reforçar les dinàmiques de cooperació i suport mutu al voltant del sector agrari, alhora que afavoreixen un ús més sostenible i eficient dels recursos disponibles.
La jornada és oberta a tota la ciutadania interessada en el projecte o en la reparació i reutilització d'eines agràries.