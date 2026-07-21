Ataquen a pedrades el domicili d'una regidora d'ERC de Sant Vicenç després del Mundial

Uns desconeguts van atacar diumenge a la nit el domicili d'una regidora d'ERC de Sant Vicenç de Castellet llançant pedres contra les persianes mentre ella era a l'interior de l'habitatge. Els republicans han denunciat els fets a les xarxes socials i els vinculen al debat generat per les crítiques de l'edil a la instal·lació d'una pantalla gegant per seguir la final del Mundial.
Pedres contra les persianes mentre era a dins de casa
Segons ha denunciat ERC, l'atac es va produir poc després que Espanya guanyés la final del Mundial després de la pròrroga, ben entrada la nit. Diverses persones encaputxades i amb el rostre tapat van llançat pedres contra les persianes de l'habitatge de la regidora, alhora que proferien insults dirigits tant a ella com al partit.
La regidora es trobava a l'interior del domicili en el moment dels fets, i havia abaixat les persianes de casa seva.
Les crítiques a la pantalla gegant havien generat polèmica
Abans de l'atac, la regidora havia qüestionat públicament la instal·lació d'una pantalla gegant a la pista d'hoquei de Sant Vicenç de Castellet per seguir la final del Mundial. En les seves observacions havia criticat el cost de la iniciativa, considerant que el municipi tenia altres prioritats, i també havia assenyalat la contradicció que, al seu entendre, suposava que la proposta fos impulsada per un govern municipal de Junts.
Segons expliquen els republicans, aquestes declaracions ja havien provocat nombroses crítiques i atacs a les xarxes socials abans que es produís l'agressió al seu domicili.
ERC condemna els fets
ERC ha denunciat públicament l'atac a través de les xarxes socials i ha condemnat uns fets que considera una agressió contra una representant pública per les seves opinions polítiques. Els republicans han expressat el seu suport a la regidora després d'un episodi que va tenir lloc mentre es trobava a casa seva.