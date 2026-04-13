La Pirinaica porta a Antifrau el cas de la plaça de Lliga Elit

La Pirinaica ha presentat una denúncia a l'Oficina Antifrau de Catalunya arran de la resolució del Tribunal Català de l'Esport (TCE) que va avalar l'adjudicació de la plaça de Lliga Elit al Santfeliuenc. El club manresà considera que el procés està ple d'"anomalies" i posa en dubte tant la interpretació dels criteris esportius com el funcionament del mateix tribunal.
El cas arriba a Antifrau després de tancar-se la via administrativa
El conflicte per l'adjudicació d'una plaça vacant a la Lliga Elit ha fet un pas més amb la decisió del FC Pirinaica de portar el cas a l'Oficina Antifrau de Catalunya. El moviment arriba després que el Tribunal Català de l'Esport desestimés el recurs del club manresà i donés la raó a la Federació Catalana de Futbol (FCF), que havia atorgat la plaça al Santfeliuenc.
La resolució del TCE, datada el 7 d'abril de 2026, tancava la via administrativa i concloïa que el club del Baix Llobregat era qui tenia "millor dret esportiu" per ocupar la vacant generada per l'expulsió del Som Maresme. Tot i això, la Pirinaica considera que la decisió no resol de manera satisfactòria els elements clau del litigi i ha optat per elevar el cas a una instància externa.
Amb aquesta denúncia, el club busca que s'analitzi el procediment seguit i es determini si hi ha hagut irregularitats en la tramitació o en la presa de decisions.
El criteri de classificació, al centre de la polèmica
El nucli del conflicte continua sent la interpretació del concepte de "millor classificat no ascendit". El Tribunal Català de l'Esport sosté que aquest criteri s'ha de basar exclusivament en la posició final dins de cada grup de Primera Catalana, sense tenir en compte altres factors.
En aquest sentit, el TCE defensa que el Santfeliuenc, segon del seu grup, tenia prioritat davant la Pirinaica, que havia acabat tercera en el seu. La resolució descarta explícitament considerar altres indicadors com la puntuació total, el coeficient o el resultat en la promoció d'ascens.
La Pirinaica, però, discrepa profundament d'aquesta interpretació. El club argumenta que va obtenir més punts que el Santfeliuenc durant la temporada i que, a més, el va eliminar directament en la fase de promoció. Per això, defensa que el mèrit esportiu global li era favorable i que la decisió federativa no reflecteix adequadament aquest fet.
Precedents ignorats i manca de motivació
Un dels punts que el club manresà considera més problemàtics és el tractament dels precedents aportats durant el procediment. Segons exposava, la Pirinaica va presentar resolucions i casos similars per reforçar la seva interpretació dels criteris.
Tot i això, el TCE els va descartar al·legant que es tracta de "casuístiques diferents", sense entrar en un anàlisi detallat ni oferir una motivació extensa. Aquest fet és interpretat pel club com una manca de fonamentació jurídica suficient.
Des de la Pirinaica es considera que aquesta absència d'explicacions en punts clau debilita la solidesa de la resolució i genera dubtes sobre la coherència en l'aplicació dels criteris. El club entén que no s'ha produït una valoració real dels arguments presentats i que la resposta ha estat insuficient.
El calendari de la resolució genera recels
Un altre dels elements que han alimentat la controvèrsia és el calendari de la resolució. El 30 de març de 2026, el Tribunal Català de l'Esport va comunicar una pròrroga d'un mes per resoldre el recurs, argumentant un volum elevat de procediments pendents.
Tanmateix, només vuit dies després, el 7 d'abril, el cas ja estava resolt. Aquesta rapidesa sobtada contrasta amb la pròrroga prèviament anunciada i ha estat interpretada per la Pirinaica com una mostra de desordre en el funcionament de l'òrgan.
Segons el club, aquesta seqüència projecta una imatge de manca de planificació i de poca credibilitat institucional, especialment en un context en què el tribunal ja havia rebut crítiques pel seu funcionament. El canvi de ritme en la tramitació és un dels aspectes que ara es posa sota el focus amb la denúncia a Antifrau.
Dubtes sobre la imparcialitat del ponent
La designació del ponent de la resolució és un altre dels punts que la Pirinaica considera especialment delicat. El magistrat encarregat del cas, Pol Busquets Mas, figura com a ponent en la resolució del TCE.
Segons el club, el Portal de Transparència de la FCF, actualitzat el maig de 2025, situava aquesta mateixa persona com a membre del Comitè Jurisdiccional de Competició federatiu. Aquesta coincidència obre interrogants, segons la Pirinaica, sobre una possible incompatibilitat o sobre la necessitat d'haver-se abstingut en el procediment.
Sense afirmar de manera categòrica cap irregularitat, el club considera que aquesta situació pot comprometre l'aparença d'imparcialitat del procés. En aquest sentit, defensa que, en òrgans com el TCE, no només és important la imparcialitat real, sinó també la percepció externa de neutralitat.
Una resolució que manté obert el debat
Tot i que la resolució del Tribunal Català de l'Esport posa punt final a la via administrativa, el cas continua generant debat dins del futbol català. La interpretació dels criteris de classificació, la gestió dels procediments i la transparència dels òrgans de resolució són alguns dels aspectes que han quedat sobre la taula.
La Pirinaica insisteix que el cas va més enllà d'un litigi esportiu concret i que posa en evidència mancances estructurals en el sistema de justícia esportiva. Per això, considera necessari revisar els mecanismes de funcionament per garantir processos més clars, rigorosos i transparents.
Amb la denúncia presentada a Antifrau, el club espera que s'analitzi amb detall tot el procediment i que es puguin aclarir els dubtes plantejats. Mentrestant, el cas continua sent un exemple de les tensions que poden generar-se en la interpretació de la normativa esportiva i en la gestió de situacions excepcionals com l'adjudicació de places vacants.