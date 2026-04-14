Desarticulat un grup amb base a Manresa que robava coure fent-se passar per operaris

La Guàrdia Civil ha detingut set persones vinculades a un grup itinerant amb base a Manresa acusades de robar cable de coure a Cantàbria fent-se passar per operaris de manteniment. El grup actuava a plena llum del dia i simulava treballs en la via pública per sostreure grans quantitats de material.
Un grup amb base a Manresa desplaçat fins a Cantàbria
La investigació apunta que els set detinguts formaven part d'un grup delictiu itinerant amb base a Manresa, des d'on es desplaçaven a diferents punts de l'Estat per cometre robatoris.
Segons la Guàrdia Civil, durant el mes de març els sospitosos es van traslladar fins a la zona oriental de Cantàbria, concretament a les localitats de Laredo i Colindres, amb tres furgonetes i un camió de càrrega.
Simulaven tasques de manteniment per actuar a plena llum del dia
El modus operandi del grup consistia a fer-se passar per operaris de manteniment de telecomunicacions. Vestien roba laboral, utilitzaven eines específiques i fins i tot senyalitzaven les zones d'actuació com si es tractés d'obres reals. Aquesta posada en escena els permetia actuar amb total normalitat a la via pública, obrint accessos a canalitzacions subterrànies per extreure cablejat sense aixecar sospites.
Robatori de més de dues tones de coure
Les indagacions policials van permetre determinar que el grup havia sostret una gran quantitat de cable de telecomunicacions. En el moment de la intervenció, els agents van recuperar prop de 2.100 quilos de coure procedent d'aquestes infraestructures.
Els fets es van produir principalment els dies 31 de març i 1 d'abril, quan els sospitosos van actuar de manera coordinada en diversos carrers de Laredo i Colindres.
Detinguts in fraganti i investigació oberta
Davant les sospites que no es tractava de treballs de manteniment, la Guàrdia Civil va desplegar un dispositiu per evitar que el grup abandonés la zona. Finalment, els agents els van interceptar i detenir in fraganti.
Els set individus estan acusats de delictes de robatori amb força i pertinença a grup criminal. A més del coure recuperat, també es van intervenir els vehicles utilitzats, així com eines i material de senyalització.
No es descarten més robatoris
La investigació continua oberta i els cossos de seguretat no descarten que els detinguts puguin estar relacionats amb altres robatoris de cablejat tant a Cantàbria com en altres punts del territori.
L'operació ha estat liderada per la Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Laredo, amb el suport de la Policia Local, i posa el focus en un tipus de delinqüència que genera importants danys en infraestructures i serveis essencials.