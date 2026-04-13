Mig miler de participants de la Marxa del Pelegrí s'aturen a esmorzar a la Fira del Montserratí

Mig miler de participants de la Marxa del Pelegrí han fet parada aquest diumenge al nucli de Sant Cristòfol de Castellbell i el Vilar per esmorzar a la Fira del Montserratí, en una jornada que ha combinat esport, tradició i gastronomia local. L'espai s'ha convertit un any més en un dels punts d'avituallament més destacats del recorregut entre Montserrat i Manresa.
Alta participació en una jornada festiva
Al llarg del matí, un miler de persones han passat per Sant Cristòfol, en una edició marcada pel bon temps i l'ambient festiu. El mercat de productes de proximitat ha estat un dels principals atractius, oferint una mostra de la producció local i del territori.
La jornada també ha comptat amb la participació d'elements de cultura popular, amb la presència dels Gegants, els Bastoners i els Diables Resistents, que han contribuït a dinamitzar l'espai i a reforçar el caràcter tradicional de la fira.
Reconeixement a la tasca del voluntariat
L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha volgut destacar la implicació de les persones voluntàries que han fet possible l'organització de la fira i del punt d'avituallament, així com la col·laboració de Protecció Civil.
També ha agraït la participació dels grups de cultura popular del municipi i dels paradistes, que han contribuït a consolidar la Fira del Montserratí com una cita destacada dins la Marxa del Pelegrí.