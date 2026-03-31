Castellbell i el Vilar informarà del nou sistema de residus amb xerrades a l'abril

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar organitzarà tres xerrades informatives aquest abril per explicar el nou sistema de recollida de residus, que s'implantarà progressivament a partir del juny amb contenidors tancats.
Un canvi per adaptar-se a la normativa europea
Castellbell i el Vilar es prepara per fer un canvi en el sistema de recollida de residus amb l'objectiu de millorar els índexs de reciclatge i adaptar-se a la normativa europea. El nou model, que començarà a implantar-se de manera progressiva a partir del juny, incorporarà contenidors tancats i una reorganització del servei.
El consistori assenyala que el sistema actual no permet assolir l'equilibri econòmic que exigeix la normativa, segons la qual la taxa de residus ha de cobrir el cost real de la recollida i el tractament. Amb el nou model es busca una gestió més eficient.
Contenidors tancats i noves àrees de recollida
El nou sistema comportarà la substitució de tots els contenidors existents i la creació d'àrees completes amb les cinc fraccions: resta, orgànica, envasos, paper i vidre.
Els contenidors de rebuig i de matèria orgànica estaran tancats electrònicament i només es podran utilitzar en dies concrets, mentre que els d'envasos, paper i vidre continuaran oberts com fins ara.
Tres sessions per resoldre dubtes
Per explicar els detalls del canvi, l'Ajuntament ha programat tres xerrades informatives obertes a tota la ciutadania. Les sessions tindran un caràcter didàctic i pràctic per aclarir dubtes i facilitar l'adaptació al nou sistema.
Les xerrades es faran el 15 d'abril al local social de la Vall de Montserrat, el 16 d'abril al Casino Borràs i el 29 d'abril a la sala de Sant Cristòfol, totes a les 7 de la tarda.