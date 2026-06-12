La Síndica de Greuges rep 13 queixes i 19 consultes en l'última visita a Manresa

L'equip de la Síndica de Greuges de Catalunya va atendre dimecres passat 31 persones durant el seu desplaçament a Manresa, on es van registrar diverses queixes i consultes relacionades amb serveis públics.
L'equip itinerant de la Síndica de Greuges va visitar Manresa el passat dimecres, 10 de juny, per oferir atenció directa a la ciutadania al Centre Cultural el Casino.
Atenció presencial i a distància
Durant la jornada es van registrar 8 visites presencials i 23 comunicacions a través de trucades telefòniques i videotrucades.
De les atencions realitzades, es van formalitzar 13 queixes i 19 consultes sobre diferents qüestions que afecten la ciutadania.
Serveis socials, habitatge i consum, entre els temes tractats
Els assumptes plantejats van estar relacionats amb àmbits com els serveis socials, l'habitatge, la gestió ambiental i el consum, entre d'altres.
De les 13 queixes registrades, cinc anaven adreçades directament a l'Ajuntament de Manresa.
En l'anterior visita de l'equip de la Síndica a la ciutat, el 26 de febrer, es van atendre 12 visites presencials i 29 comunicacions a distància, que van derivar en 14 queixes i 29 consultes.