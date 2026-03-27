Assalt al dipòsit d'aigua de Castellbell i el Vilar: Alerta per possible risc per a la salut pública

El dipòsit municipal i de bombejament d'aigua del Baix Vilar, a Castellbell i el Vilar, ha patit aquesta matinada de divendres una intrusió amb danys materials i un possible risc per a la salut pública.
Danys als accessos i intrusió a la instal·lació
Uns desconeguts han accedit aquesta matinada de divendres al dipòsit municipal i de bombejament d'aigua situat al Baix Vilar, al terme de Castellbell i el Vilar. Per entrar-hi, han forçat els accessos, provocant desperfectes a les portes de la instal·lació.
Els intrusos també haurien tallat arbres i branques de l'entorn per utilitzar-los com a suport per enfilar-se fins a la boca del dipòsit. Aquesta acció ha causat danys materials a l'equipament, que forma part del sistema de subministrament d'aigua del municipi.
Els Mossos d'Esquadra s'han desplaçat fins al lloc dels fets i han aixecat acta de les destrosses ocasionades.
Preocupació pel possible risc per a la salut pública
Més enllà dels danys materials, la principal preocupació de l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar és la possibilitat que la intrusió hagi afectat la qualitat de l'aigua.
A hores d'ara es desconeix si les persones que han accedit a la instal·lació han abocat algun tipus de substància al dipòsit, fet que podria comportar un risc per a la salut pública.
Per aquest motiu, la companyia Agbar, encarregada del servei d'aigua al municipi, durà a terme les comprovacions necessàries per verificar l'estat de l'aigua i garantir la seguretat del subministrament.
Investigació oberta per identificar els responsables
Els Vigilants Municipals de Castellbell i el Vilar ha iniciat una investigació per esclarir els fets i determinar l'autoria de l'acció. Des del consistori es posa l'accent en la gravetat potencial de la intrusió, especialment per les possibles conseqüències sobre el servei essencial d'abastament d'aigua.