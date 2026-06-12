Sant Vicenç de Castellet aplica control biològic amb insectes per eliminar el pugó urbà

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha posat en marxa un tractament ecològic pioner per combatre la plaga de pugó als arbres del carrer Francesc Macià mitjançant insectes beneficiosos que actuen com a control natural.
Un sistema natural per combatre la plaga
L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha iniciat un tractament innovador i 100% ecològic per controlar la plaga de pugó que afecta els arbres del carrer Francesc Macià. Es tracta de la primera vegada que el municipi aplica un sistema de control biològic d'aquest tipus.
El mètode consisteix en la introducció de dues espècies d'insectes beneficiosos: Aphidius coleman, una petita vespa paràsita que localitza i parasita el pugó, i Adalia bipunctata, una marieta depredadora que consumeix grans quantitats d'aquest insecte durant el seu cicle vital.
Insectes complementaris i sense ús de químics
Ambdues espècies actuen de manera complementària i permeten reduir la plaga sense necessitat de productes químics. Els insectes s'alliberen als arbres mitjançant petites caixes de cartró penjades a les branques.
Segons el consistori, és important no manipular aquests dispositius per garantir l'efectivitat del tractament. El sistema és innocu per a les persones, els animals domèstics i la resta de vegetació.
Una aposta per la gestió verda del municipi
L'Ajuntament destaca que aquesta actuació forma part d'una estratègia més àmplia per impulsar polítiques ambientals sostenibles i millorar la qualitat de vida al municipi.
El control biològic es considera una eina pionera que, si dona bons resultats, es podria estendre progressivament a altres zones verdes del municipi com a alternativa als tractaments convencionals.