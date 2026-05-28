Sant Vicenç de Castellet aprova el nou Pla Local de Salut per als pròxims quatre anys

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha aprovat el nou Pla Local de Salut 2025-2029, un document estratègic que definirà les polítiques municipals en matèria de salut i benestar durant els pròxims anys. El pla dona continuïtat al primer full de ruta impulsat entre els anys 2018 i 2023 i estableix noves línies d'actuació per afrontar els principals reptes socials i sanitaris detectats al municipi.
El nou document s'ha elaborat de manera participativa i transversal, amb la implicació de professionals de diferents àmbits, entitats, agents socials i ciutadania. El procés s'ha desenvolupat al llarg de l'any 2025 amb la coordinació de l'Ajuntament i de l'Equip d'Atenció Primària de Sant Vicenç de Castellet, a través del Consell Municipal de Salut.
Un procés participatiu amb implicació ciutadana
Durant els darrers mesos s'han dut a terme diverses sessions participatives que han permès recollir aportacions de professionals, entitats i veïns del municipi. Aquest treball conjunt ha servit per definir les prioritats del nou pla i establir les actuacions que es desplegaran fins al 2029.
El document identifica diferents reptes socials i sanitaris que afecten el municipi, entre els quals destaquen l'envelliment de la població, l'increment de les situacions de soledat no desitjada i la necessitat de reforçar el benestar emocional, especialment entre els joves i les persones amb dolor crònic.
Tres grans eixos d'actuació
El Pla Local de Salut 2025-2029 s'estructura en tres grans reptes estratègics. El primer és Som Salut, orientat a la promoció d'hàbits saludables i al benestar emocional. El segon, Vincles Veïnals, busca reforçar la cohesió comunitària i combatre situacions de vulnerabilitat i aïllament social. El tercer, Context Curós, posa el focus en la millora dels espais públics, els equipaments i els entorns saludables del municipi.
A més, el document incorpora una diagnosi detallada de la realitat demogràfica, social i sanitària de Sant Vicenç de Castellet, així com un sistema de seguiment i avaluació per mesurar el grau de compliment de les accions previstes durant els pròxims quatre anys.