Manresa felicita Maria Pubill Balart pel seu centenari

L'Ajuntament de Manresa ha homenatjat Maria Pubill Balart amb motiu del seu centenari. L'alcalde de la ciutat, Marc Aloy, la va visitar aquest dimarts al seu domicili del passeig de Pere III, on li va lliurar un ram de flors i un obsequi institucional en nom del consistori, en una celebració familiar marcada per l'emoció i els records.
Una vida entre Súria, Alemanya i Manresa
Maria Pubill Balart va néixer el 26 de maig de 1926 a Súria i, al llarg de la seva vida, també va residir durant dotze anys a Alemanya. Vídua i mare d'un fill i una filla, és àvia de tres nets i besàvia de dos besnets.
Professionalment, va treballar com a modista i també en una fàbrica tèxtil. A més de dedicar-se a la costura per als veïns del poble, sempre ha mantingut una gran afició per sortir amb les amigues i ballar.
Reconeixement institucional
La trobada amb l'alcalde es va celebrar al seu domicili, envoltada de familiars que van voler compartir amb ella una data tan especial. Amb aquest gest, l'Ajuntament de Manresa reconeix la trajectòria vital de les persones centenàries de la ciutat i el seu llegat humà i social.