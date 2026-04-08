Alumnes de Castellbell descobreixen el Molí de l'Alzina i el romànic local

Una quarantena d'alumnes de 2n d'ESO de l'Institut Bages Sud han participat aquest dimarts en una nova edició de l'activitat Coneixem Castellbell, una iniciativa impulsada per la regidoria d'Educació de l'Ajuntament amb l'objectiu d'apropar el patrimoni local als joves del municipi.
Una jornada per conèixer el patrimoni
La sortida ha permès als estudiants visitar per primera vegada el Molí de l'Alzina, una instal·lació amb orígens al segle XVI considerada una de les primeres activitats industrials de la comarca. La visita ha estat guiada pels actuals moliners, que han explicat el funcionament i la història d'aquest equipament.
A més, els alumnes han recorregut la ruta del Romànic Montserratí, que connecta diverses esglésies del municipi i ofereix una visió del patrimoni medieval i de l'art romànic de la zona.
Impuls educatiu des del consistori
L'activitat ha estat coordinada per l'àrea de Turisme de l'Ajuntament, que també ha facilitat el transport amb autobús per als desplaçaments entre els diferents punts de la ruta.
Aquesta és la segona edició de Coneixem Castellbell, una proposta que el consistori vol consolidar per fomentar el coneixement de la història i el patrimoni entre els joves. De cara a final de curs, està previst que l'activitat s'estengui també a l'alumnat de l'Escola Jaume Balmes.