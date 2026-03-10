Sant Vicenç redueix un 42% els immobles ocupats des de l'inici del mandat

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet afirma que el nombre d'habitatges ocupats al municipi ha passat de 34 a 20 des de juny de 2023. El consistori atribueix la reducció a l'actuació policial i a la col·laboració ciutadana.
Descens dels immobles ocupats al municipi
L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet assegura que ha reduït un 42% el nombre d'immobles ocupats al municipi des de l'inici del mandat actual. Segons les dades facilitades pel consistori, s'ha passat de 34 habitatges ocupats el juny de 2023 a 20 en l'actualitat.
L'equip de govern assenyala que, a l'inici del mandat, es va fixar com a objectiu mantenir una política de "tolerància zero" davant les ocupacions. Aquesta estratègia, segons expliquen, busca "preservar la seguretat ciutadana" i evitar "situacions que puguin afectar la convivència" al municipi.
Més d'un centenar d'intents d'ocupació frenats
D'acord amb les dades municipals, des del juny de 2023 s'han detectat 118 intents d'ocupació d'immobles a Sant Vicenç de Castellet. El consistori assegura que en tots els casos s'ha pogut evitar que aquestes ocupacions es consolidessin.
Segons l'alcalde, Dani Mauriz, la resposta policial immediata és un element clau en aquesta actuació. "Quan tenim coneixement de qualsevol ocupació actuem ràpidament i en qüestió de minuts la policia desallotja les persones que intenten ocupar l'immoble", afirma.
El paper de la col·laboració veïnal
L'alcalde també destaca la importància de la col·laboració ciutadana per detectar situacions d'aquest tipus. Segons Mauriz, els avisos dels veïns permeten activar la intervenció policial amb rapidesa quan es produeix un intent d'ocupació.