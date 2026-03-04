Els Mossos detenen tres persones a la C-25 a Manresa amb un kit per obrir portes

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 26 de febrer tres persones -un home de 43 anys i dues dones de 23 i 39- com a presumptes autores d'un delicte d'actes preparatoris de robatori amb força a domicili. L'home, a més, està investigat per un delicte de falsificació de document públic, oficial o mercantil.
Segons ha informat el cos policial, els fets van tenir lloc a les 10 del matí a la C-25, al punt quilomètric 134, dins el terme municipal de Manresa. Agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC) patrullaven per la zona quan, a la incorporació de la C-55 per accedir a Manresa en direcció a la C-16c, es van creuar amb un vehicle que, pel model, els constava que podria estar implicat en robatoris amb força en domicilis.
Seguiment i aturada a la sortida 134
Davant la sospita, els agents van iniciar un seguiment amb l'objectiu d'aturar el vehicle i fer les comprovacions pertinents. En adonar-se de la presència policial, el conductor va augmentar la velocitat. Finalment, els mossos van aconseguir interceptar el cotxe a la sortida 134 de la C-25.
A l'interior hi viatjaven tres ocupants: el conductor i dues dones. Tots tres acumulen diversos antecedents per delictes contra el patrimoni, segons la policia.
Un kit per obrir portes ocult dins una armilla
En l'escorcoll del vehicle i de les persones, els agents van localitzar, entre els seients davanters, una armilla reflectant embolicada que amagava a l'interior un estoig negre. A dins hi havia un kit específic per obrir portes i cometre robatoris amb força.
També es van intervenir guants de làtex, uns guants de llana, diversos intercomunicadors tipus AirPods, dues ulleres sense graduació -que, segons la policia, s'utilitzen per dificultar la identificació en presència de càmeres o testimonis-, així com un bolso i diferents peces de roba per canviar-se.
Llibertat amb càrrecs
Els tres ocupants van quedar detinguts per un delicte d'actes preparatoris de robatori amb força a domicili. En el cas del conductor, també se li atribueix un delicte de falsificació documental, ja que el passaport que portava presentava manipulacions.
Després de prestar declaració a dependències policials, els detinguts van quedar en llibertat el mateix dia, a l'espera de ser citats pel jutjat instructor dels fets.