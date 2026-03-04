Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet signa amb el Bisbat de Vic la cessió de Vallhonesta

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet i el Bisbat de Vic han signat aquest dimecres al migdia el conveni que oficialitza la cessió de l'ermita de Vallhonesta al municipi. L'acord estableix que el consistori assumirà l'ús i la gestió de l'església de Sant Pere de Vallhonesta i de l'espai del cementiri annex durant els pròxims 30 anys.
La signatura ha anat a càrrec de l'alcalde, Dani Mauriz, la regidora de Cultura, Carme Jiménez, i el rector Oswald Sibomana, en representació del Bisbat.
Recuperar un símbol del municipi
L'alcalde Dani Mauriz ha destacat "la importància d'un conveni que torna al poble un dels símbols de Sant Vicenç de Castellet". Segons ha explicat, l'acord obre la porta a poder optar a ajuts i finançament públic per impulsar la rehabilitació del conjunt monumental, que ha patit un deteriorament notable a causa de la manca de manteniment durant anys.
Sant Pere de Vallhonesta està catalogada com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL), un reconeixement que reforça el seu valor patrimonial i històric dins el municipi.
L'Aplec del Panellet tornarà a Sant Pere
Un dels efectes immediats de la signatura serà la recuperació de l'escenari tradicional de l'Aplec del Panellet. La festa del primer de maig es tornarà a celebrar a Sant Pere de Vallhonesta després de vuit anys traslladada a Sant Jaume de Vallhonesta.
Amb aquest pas, el consistori vol tornar a potenciar l'espai com a punt de trobada popular i com a escenari d'activitats municipals.