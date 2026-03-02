La manresana Aina López Pla, convidada al concert de Pepe Rivero i la Girona Jazz Project Big Band

La jove saxofonista i cantant manresana Aina López Pla serà la convidada de luxe del concert que oferiran el pianista cubà Pepe Rivero i la Girona Jazz Project Big Band el proper divendres 13 de març a les 8 del vespre a la sala gran del Kursaal de Manresa. L'artista es desplaçarà expressament des de Boston, on actualment cursa els seus estudis al prestigiòs Berklee College of Music gràcies a la beca Emerging Artist atorgada per la Fundació Cultural Latin Grammy.
Aina López Pla, que el novembre passat va rebre el Premi Tendències dins del cartell dels Premis Regió 7, aportarà la seva veu i el seu saxo a un concert que combina l'elegància del jazz amb l'energia dels ritmes afrocubans. La Girona Jazz Project Big Band i Pepe Rivero ofereixen així un espectacle que destaca per arranjaments complexos, improvisacions brillants i una força escènica desbordant.
El repertori del concert promet un xoc d'estils que es converteix en una celebració musical: virtuosisme, ritme i improvisació en estat pur. Rivero liderarà la big band al piano, aportant la seva experiència internacional en latin jazz, mentre que López Pla sumarà frescor i talent emergent al projecte, creant una combinació que promet emocionar el públic des del primer compàs.
Les entrades tenen un preu de 22 euros, amb descomptes disponibles: 20 euros per a Carnet Galliner i majors de 65 anys, i 6 euros per a menors de 30 anys i estudiants de música. Es poden adquirir tant a les taquilles del Kursaal com a través del web oficial.
Biografia i trajectòria
Aina López Pla s'ha consolidat com una de les figures emergents del jazz i la música llatina a Catalunya. Actualment cursa els seus estudis a Berklee College of Music, formant-se amb referents com Tia Fuller, Chrystal Torres i Tony Malaby. Lidera el seu projecte personal Aina & Eric i és co-directora dels Tallers Musicals d'Avinyó. També forma part del grup Hip Horns Brass Collective i del grup Las Migas, on actua com a saxofonista i corista.
Al llarg de la seva carrera ha participat en projectes molt diversos: música llatina amb artistes com Alain Pérez i Daymé Arocena, jazz amb Llibert Fortuny i Miho Hazama, flamenc amb Carles Benavent i Chano Domínguez, hip-hop amb Extraño Weys, reggae amb Bitty McLean i pop amb Stay Homas. Ha actuat a festivals com Primavera Sound i en escenaris d'Europa i Estats Units, consolidant una projecció internacional notable.