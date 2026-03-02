El director manresà David Victori tornarà a casa per presentar el seu darrer èxit «Cortafuego»

El cineasta manresà David Victori tornarà a casa per presentar el seu últim treball, Cortafuego, estrenat el 20 de febrer i convertit en un fenomen global a Netflix. L'acte, organitzat per la Manresa Film Office, tindrà lloc el dimarts 10 de març a les 7 de la tarda a l'Auditori de la Plana de l'Om.
La sessió oferirà una conversa en profunditat sobre el procés creatiu del director i els detalls del rodatge d'una producció que s'ha situat entre les més vistes de la plataforma en nombrosos països.
Un fenomen global amb segell manresà
Cortafuego ha tingut una destacada acollida internacional des de la seva estrena mundial el 20 de febrer. El film narra la desaparició d'una nena i la cursa contra rellotge per trobar-la enmig d'un incendi, just quan la família es prepara per deixar una casa de camp que vol vendre.
La pel·lícula compta en el repartiment amb les actrius Belén Cuesta Llamas i Diana Gómez Raich, i els actors Enric Auquer Sargà i Joaquín Furriel, entre d'altres.
Durant la xerrada a Manresa, Victori desgranarà com s'ha gestat el projecte i com ha evolucionat el seu llenguatge cinematogràfic, així com els reptes que implica produir continguts per a una plataforma global com Netflix.
Un recorregut per la trajectòria del director
La sessió proposa també un viatge per la trajectòria d'un dels cineastes amb més projecció internacional del panorama actual. Victori analitzarà el seu camí des dels inicis fins a la consolidació com a referent en la narrativa visual contemporània.
Aquest nou treball arriba després de l'èxit de la sèrie Tu también lo harías, una producció que va tenir la ciutat de Manresa entre els seus escenaris i que va contribuir a reforçar el vincle del director amb la seva ciutat natal.
Acte conduït per Jordi Bordas
La presentació serà conduïda pel crític cinematogràfic Jordi Bordas Garcia, que guiarà la conversa per aprofundir en les claus de l'èxit del director i la seva visió sobre el setè art.
L'acte està organitzat per la Manresa Film Office, l'organisme que promou la ciutat com a plató per a gravacions i produccions audiovisuals, reforçant el posicionament de Manresa dins el sector cinematogràfic i televisiu.