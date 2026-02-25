Cineclub Manresa presenta la seva programació de març i abril amb grans estrenes i homenatges

Cineclub Manresa ha donat a conèixer la seva programació per als mesos de març i abril, marcada per la diversitat de gèneres i estils. La selecció inclou un homenatge al cineasta hongarès Béla Tarr, recentment desaparegut, i posa en relleu títols innovadors rodats amb enfocaments originals i recursos sorprenents.
Entre les propostes destacades hi ha pel·lícules que han captivat crítica i públic, amb títols de directors i directores de prestigi com Kelly Reichardt, Lynne Ramsay i Julia Ducournau, així com noves veus del cinema contemporani com Constance Tang i Alauda Ruiz d'Azúa. També hi tindran cabuda produccions que recuperen la memòria històrica i documentals que reflexionen sobre qüestions socials i culturals.
La programació aposta per un cinema personal i suggeridor, amb històries que exploren diferents realitats i sensibilitats, des de sàtires anticapitalistes fins a drames íntims i cabarets a cappella. L'objectiu és oferir al públic manresà una experiència cinematogràfica completa, que combini qualitat artística, innovació narrativa i reconeixement internacional.
Programació de Cineclub
Los domingos
01/03/2026
18.30h
Auditori Plana de l'Om
Entrada: 5 euros
Direcció i guió: Alauda Ruiz de Azúa
Intèrprets: Blanca Soroa, Patricia López Arnaiz, Miguel Garcés, Nagore Aramburu
Durada: 115 min Format: Digital
Nacionalitat: França, Espanya i Portugal / 2024
L'Ainara, una noia idealista i brillant de 17 anys, ha de decidir quina carrera universitària vol estudiar. O, almenys, això és el que la seva família espera que faci. Tot i així, la jove manifesta que se sent cada vegada més a prop de Déu i que es planteja abraçar la vida de monja de clausura. La notícia sorprèn tota la família i provoca un abisme i una prova de foc per a tothom.
- 13 nominacions als Goya: millor pel·lícula, direcció, guió original, actriu protagonista (Patricia López Arnaiz), actor protagonista (Miguel Garcés), actriu revelació (Blanca Soroa), actriu secundària (Nagore Aramburu), actor secundari (Juan Minujín), fotografia, direcció de producció, muntatge, vestuari i so.
- Concha d'Or a la millor pel·lícula al Festival de San Sebastián.
- 5 premis Feroz: millor pel·lícula (drama), direcció, guió, actriu protagonista (Patricia López Arnaiz) i actriu secundària (Nagore Aramburu); i 4 nominacions: actriu protagonista (Blanca Soroa), actor secundari (Miguel Garcés), tràiler i cartell
- Premi Sant Jordi a la millor pel·lícula espanyola.
Obrint horitzons
05/03/2026
19.00h
Auditori Plana de l'Om
Entrada: gratuït
Direcció: Mohammadreza Eyni i Sara Khaki
Durada: 95 min Format: Digital
Nacionalitat: Qatar, Xile, Canadà i Alemanya / 2025
Quan es converteix en la primera regidora electa del seu poble natal a l'Iran, la Sara Shahverdi es proposa trencar tradicions patriarcals molt arrelades. Empodera les adolescents, les ensenya a anar amb moto i pretén acabar amb els matrimonis infantils. Quan sorgeixen acusacions que qüestionen les seves intencions, la seva identitat es veurà pertorbada.
- Nominada a l'Oscar al millor documental
Documental del mes
Blue sun palace
08/03/2026
18.30h
Auditori Plana de l'Om
Entrada: 5 euros
Direcció i guió: Constance Tsang
Intèrprets: Ke-Xi Wu, Haipeng Xu, Kang-sheng Lee
Durada: 116 min Format: Digital
Nacionalitat: EUA / 2024
L'Amy i la Didi viuen i treballen en un saló de massatges de la comunitat xinesa de Queens, a Nova York. Lluny del seu país d'origen, comparteixen rialles i somnis mentre compleixen amb les seves responsabilitats familiars. Malgrat l'esforç diari i les jornades extenuants, totes dues han format, juntament amb les seves companyes, una germanor forta que les sosté cada dia.
- 4 nominacions als Independent Spirit Awards: millor òpera prima, primer guió, actriu secundària (Haipeng Xu) i fotografia
Dins dels actes del 8 de març, Dia Internacional de la Dona
Quelques jours pas plus
12/03/2026
19.00h
Auditori Plana de l'Om
Entrada: gratuït
Direcció: Julie Navarro
Guió: Julie Navarro i Marc Salbert
Intèrprets: Benjamin Biolay, Camille Cottin, Amrullah Safi
Durada: 103 min Format: Digital
Nacionalitat: França / 2024
Un crític musical, després de ser reassignat com a periodista de camp, es dirigeix a un camp de refugiats prop de París durant una evacuació. Patirà la violència policial i es veurà obligat a convertir-se en la cara de la causa dels refugiats.
Sessió de la Francophonie a Manresa
Organitza: Fundació Anna Rotllan, amb la col·laboració de l'Institut Français i l'Association de Professeurs de Français de Catalogne
Mi querida ladrona
15/03/2026
18.30h
Auditori Plana de l'Om
Entrada: 5 euros
Direcció: Robert Guédiguian
Guió: Robert Guédiguian i Serge Valletti
Intèrprets: Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan
Durada: 101 min Format: Digital
Nacionalitat: França / 2024
La Maria treballa com a assistent domiciliària per a gent gran. El seu somni és que el seu net es converteixi en un gran pianista. Per pagar el piano roba, d'aquí i d'allà, petites quantitats de diners a les persones que cuida amb devoció. Fins que un dia l'acusen d'abús d'ancians vulnerables.
En finalitzar la sessió s'estrenarà un curtmetratge sorpresa d'autoria manresana de 8 minuts de durada.
Frontera
19/03/2026
19.00h
Auditori Plana de l'Om
Entrada: 4,5 euros / Abonats: 3 euros
Direcció: Judith Colell
Guió: Miguel Ibáñez Monroy i Gerard Giménez Forner
Intèrprets: Miki Esparbé, Maria Rodríguez Soto, Asier Etxeandia, Bruna Cusí
Durada: 101 min Format: Digital
Nacionalitat: Espanya / 2025
Som al 1943. Franco ha bloquejat el pas als refugiats jueus que fugen del nazisme. En un poble fronterer, Manel Grau, un funcionari de duana amb un passat republicà, amb la seva dona Mercè i altres habitants del poble, ajudarà a travessar clandestinament tants jueus com sigui possible. Contravenint les ordres franquistes i desafiant la por, es veuran atrapats en una causa que posarà a prova fins on estan disposats a arriscar per a aquells que ho necessiten.
- 4 premis Gaudí: millor pel·lícula, actriu secundària (Bruna Cusí), vestuari i premi del públic, i 4 nominacions: actor secundari (Asier Etxeandia), direcció artística, efectes visuals i maquillatge i perruqueria
Cicle Gaudí
El gat Tabby
22/03/2026
11.30h
Auditori Plana de l'Om
Entrada: 4 euros
Direcció: Jac Hamman, Sarah Scrimgeour, Petr Jindra, Franka Sachse, Julia Ocker i India Barnardo
Durada: 50 minuts Format: Digital
Nacionalitat: Regne Unit, República Txeca, Alemanya i Canadà / 2023
Al cor del vibrant Londres, en Tabby, un gat cantant, i el seu amic músic, en Fred, captiven el públic amb les seves actuacions musicals a duo. La seva alegria omple els carrers de la ciutat fins que, de manera inesperada se separen. En Tabby, sol i amb gana a la gran ciutat, emprèn una intensa recerca per retrobar-se amb en Fred. En aquesta aventura coneixerà la Guant, una gata que l'acollirà a casa seva i amb la qual construiran una amistat inseparable. Un programa format per aquesta i altres històries plenes d'emoció, diversió i molts gatets i gatetes!
Petit Cineclub
Kontinental '25
22/03/2026
18.30h
Auditori Plana de l'Om
Entrada: 5 euros
Direcció i guió: Radu Jude
Intèrprets: Eszter Tompa, Gabriel Spahiu, Serban Pavlu
Durada: 109 min Format: Digital
Nacionalitat: Romania, Suïssa, Luxemburg, Brasil i Regne Unit / 2025
L'Orsolya fa d'agutzil a la ciutat de Cluj, a Transsilvània. Fidel al seu càrrec, ha d'executar el desnonament d'un home sense sostre que viu al soterrani d'un edifici del centre, destinat a convertir-se en un hotel de luxe. No obstant això, un fet inesperat fa que s'hagi d'enfrontar de sobte amb les seves pròpies contradiccions i aquest fet li desencadena una profunda crisi moral.
- Premi al millor guió al Festival de Berlín
- Premi a la millor actriu (Eszter Tompa) al Festival de Gijón
En finalitzar la sessió s'estrenarà un curtmetratge sorpresa d'autoria manresana d'11 minuts de durada.
La traversée
29/03/2026
18.30h
Auditori Plana de l'Om
Entrada: 4 euros / Tarifa reduïda: 3 euros
Direcció: Florence Miailhe
Guió: Florence Miailhe i Marie Desplechin
Intèrprets: Emilie Lan Dürr, Florence Miailhe, Maxime Gemin
Durada: 84 min Format: Digital
Nacionalitat: França, Alemanya i República Txeca / 2021
Un petit poble saquejat en plena nit, una família obligada a fugir. Els dos fills grans, Kyona i Adriel, de seguida perden els pares i s'enfronten tots sols al camí de l'exili. Emprenen un viatge iniciàtic que els porta de la infància a l'adolescència a la recerca de refugi. Travessant un continent, esquinçat per la guerra i la persecució dels emigrants, aquests germans valents sobreviuen a desafiaments increïbles, tan fantàstics com reals, abans d'arribar a un nou món.
Sessió de Filmoxarxa
Bajo las banderas, el sol
09/04/2026
19.00h
Auditori Plana de l'Om
Entrada: gratuït
Direcció: Juanjo Pereira
Durada: 90 min Format: Digital
Nacionalitat: Paraguai, Argentina, EUA, França i Alemanya / 2025
A través de material d'arxiu inèdit i llargament oblidat, aquest documental descobreix la maquinària oculta de la dictadura d'Alfredo Stroessner (1912-2006) al Paraguai, un dels règims més llargs de la història. Des de la propaganda fins a les emissions internacionals, la pel·lícula exposa com els mitjans van modelar el poder, van controlar la memòria i van construir un llegat que encara perdura avui dia.
Documental del mes
The Mastermind
12/04/2026
18.30h
Auditori Plana de l'Om
Entrada: 5 euros
Direcció i guió: Kelly Reichardt
Intèrprets: Josh O'Connor, Alana Haim, John Magaro
Durada: 110 min Format: Digital
Nacionalitat: EUA i Regne Unit / 2025
En un tranquil suburbi de Massachusetts, cap al 1970, J.B. Mooney, un pare de família a l'atur i que és un lladregot d'art, planeja el seu primer atracament. Amb el museu inspeccionat i els còmplices reclutats, creu que té un pla mestre.
- Espiga d'Or a la millor pel·lícula i premi al millor guió a la Seminci de Valladolid
Mi amiga Eva
16/04/2026
19.00h
Auditori Plana de l'Om
Entrada: 4,5 euros / Abonats: 3 euros
Direcció: Cesc Gay
Guió: Cesc Gay i Eduard Sola
Intèrprets: Nora Navas, Rodrigo de la Serna, Juan Diego Botto, Miki Esparbé
Durada: 100 min. Format: Digital
Nacionalitat: Espanya / 2025
L'Eva és una dona de 50 anys, casada des de fa més de vint anys amb dos fills adolescents, i una treballadora exemplar i d'allò més normal. Un dia, després d'un viatge per feina a Roma, s'adona que vol tornar a enamorar-se abans que sigui massa tard. De tornada a Barcelona, decideix divorciar-se i canviar el rumb de la seva vida per complet. L'Eva començarà així una nova vida de soltera i oberta al joc de la seducció i el romanç, però aviat s'adonarà que traçar un nou camí a la cerca d'un sentiment és més complicat del que es pensava.
- 1 nominació als Goya: millor actriu protagonista (Nora Navas)
- 2 nominacions als premis Feroz: millor pel·lícula (comèdia) i actriu protagonista (Nora Navas)
- 1 premi Gaudí: millor guió original; i 1 nominació: millor actriu protagonista (Nora Navas)
- 1 premi Sant Jordi: millor actriu espanyola (Nora Navas)
Cicle Gaudí
Alpha
19/04/2026
18.30h
Auditori Plana de l'Om
Entrada: 5 euros
Direcció i guió: Julia Ducournau
Intèrprets: Tahar Rahim, Golshifteh Farahani, Emma Mackey
Durada: 128 min Format: Digital
Nacionalitat: França i Bèlgica / 2025
L'Alpha és una nena problemàtica de 13 anys que viu amb la seva mare soltera. El seu món s'ensorra el dia que torna de l'escola amb un tatuatge al braç.
Die my love
26/04/2026
18.30h
Auditori Plana de l'Om
Entrada: 5 euros
Direcció: Lynne Ramsay
Guió: Lynne Ramsay, Enda Walsh i Alice Birch, basat en la novel·la d'Ariana Harwicz
Intèrprets: Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, Sissy Spacek, Nick Nolte
Durada: 119 min Format: Digital
Nacionalitat: Regne Unit, Canadà i EUA / 2025
La Grace, escriptora, i la seva parella Jackson, s'han mudat fa poc a una casa vella al camp. Amb l'ambició d'escriure La Gran Novel·la Americana, la Grace s'adapta al nou entorn. Poc després, la parella dona la benvinguda al seu primer fill. Tanmateix, amb el Jackson sovint absent, la Grace comença a enfonsar-se i deixa darrere seu un rastre de destrucció.
- 1 nominació als Globus d'Or: millor actriu dramàtica (Jennifer Lawrence)
- 1 nominació als BAFTA: millor pel·lícula britànica
- 1 nominació als premis del cinema europeu: millor muntatge