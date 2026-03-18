L'Espai Plana de l'Om acollirà tres funcions de «Marcel Gros, pallasso!»

L'Espai Plana de l'Om de Manresa acollirà aquest divendres i dissabte tres funcions de l'espectacle Marcel Gros, pallasso!, dins la programació familiar del cicle Imagina't. La proposta escènica es completa amb una exposició dedicada a la trajectòria artística del pallasso, que es pot visitar fins al 22 de març.
Un recorregut escènic per la trajectòria de Marcel Gros
L'espectacle es podrà veure en tres passis: divendres 20 de març a les 8 del vespre, i dissabte 21 de març en dues sessions, a les 12 del migdia i a 2/4 de 6 de la tarda. El muntatge ha estat concebut com un recorregut per les creacions que Marcel Gros ha desenvolupat des del 1991, amb un estil propi que combina el llenguatge del clown, la ironia del bufó i la proximitat del showman.
Amb una llarga trajectòria en l'àmbit dels espectacles familiars, el pallasso manresà proposa una posada en escena basada en el joc amb les paraules, els objectes i la interacció amb el públic. L'espectacle s'adreça a espectadors de totes les edats, amb un llenguatge accessible i alhora carregat de matisos.
La seva trajectòria ha estat reconeguda recentment amb el Premi Trajectòria als Premis Zirkòlika 2025, un guardó que posa en valor la seva aportació al món del circ i les arts escèniques.
Entrades i campanya Cap Butaca Buida
Les entrades per a l'espectacle tenen un preu de 10 euros, amb una tarifa reduïda de 8 euros per a les persones amb el carnet d'Imagina't. Es poden adquirir a les taquilles del Teatre Kursaal, a través del web oficial o bé a l'Espai Plana de l'Om una hora abans de cada funció.
Les dues sessions de dissabte s'inclouen dins la tercera edició de la campanya Cap Butaca Buida, una iniciativa que se celebra arreu de Catalunya amb l'objectiu d'omplir els teatres i fomentar l'accés a la cultura.
Una exposició per descobrir la seva trajectòria
Paral·lelament a les funcions, el mateix Espai Plana de l'Om acull l'exposició Marcel Gros, pallasso!, una mostra que repassa la trajectòria vital i artística de l'intèrpret manresà.
L'exposició inclou imatges, objectes i reflexions acumulades al llarg dels anys, oferint una mirada íntima i retrospectiva sobre la seva carrera. Es tracta d'una oportunitat per conèixer de prop el procés creatiu i l'univers personal d'un dels referents del clown a Catalunya.
La mostra es pot visitar fins al 22 de març, de dimarts a diumenge, entre 2/4 de 6 de la tarda i 2/4 de 9 del vespre, a la sala d'exposicions de la Plana de l'Om. L'entrada és gratuïta.