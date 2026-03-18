«Forever Tango» arrencarà divendres a Manresa la seva gira estatal

El Teatre Kursaal de Manresa acollirà aquest divendres 20 de març l'espectacle Forever Tango, una producció internacional amb deu ballarins i música en directe que inicia a la ciutat la seva gira per l'Estat. L'obra, creada per Luis Bravo, ha estat cinc anys en cartell a Broadway i ja ha captivat milions d'espectadors arreu del món.
Un viatge als orígens del tango
Forever Tango és un espectacle que recorre la història del tango des dels seus inicis als barris populars de Buenos Aires al segle XIX. La proposta escènica combina dansa i música en directe per explicar com aquest gènere va néixer en un context marcat per la immigració i les transformacions socials.
Amb un estil sensual i expressiu, el muntatge mostra com el tango esdevé un llenguatge propi, capaç de transmetre emocions a través del moviment i la interpretació musical.
Un espectacle d'èxit internacional
Creat i dirigit per Luis Bravo, l'espectacle ha tingut una trajectòria destacada en l'escena internacional. Durant cinc temporades va formar part de la cartellera de Broadway, consolidant-se com una de les produccions més reconegudes dedicades al tango.
Al llarg dels anys, més de vuit milions d'espectadors d'arreu del món han pogut veure aquest muntatge, que destaca per la qualitat artística dels seus intèrprets i la seva posada en escena.
Inici de la gira a Manresa
La representació al Teatre Kursaal marcarà l'inici d'una gira per diverses ciutats de l'Estat, amb parades previstes a San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz, Vilafranca del Penedès, València i Barcelona.
L'espectacle començarà a les 8 del vespre i comptarà amb un elenc de deu ballarins argentins i una orquestra en directe formada per set músics.
Les entrades tenen un preu general de 28 euros, amb descomptes per a majors de 65 anys, titulars del Carnet Galliner i menors de 30 anys, i es poden adquirir a les taquilles del teatre i a través del seu web.