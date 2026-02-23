El cicle CineXic portarà «Yuku i la flor de l'Himàlaia» a Sant Fruitós de Bages

El Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages acollirà diumenge 1 de març una nova sessió del cicle CineXic amb la projecció de la pel·lícula Yuku i la flor de l'Himàlaia, una proposta adreçada a infants a partir de quatre anys. La sessió començarà a les 6 de la tarda i forma part de l'aposta municipal per oferir activitats culturals pensades per al públic familiar.
Una aventura plena de música i valors
La pel·lícula explica la història de la Yuku, una jove ratolina que decideix emprendre un viatge fins al cim de les muntanyes més altes de la Terra per trobar la flor de l'Himàlaia, una planta que s'alimenta de la llum solar més pura. El seu objectiu és oferir aquesta flor de llum eterna a la seva àvia, que aviat haurà de seguir el petit talp cec pels camins subterranis de la Terra.
El trajecte, però, no serà fàcil. Yuku haurà de travessar el domini de les rates de clavegueram sota el castell, un prat ple de corbs cruels, un bosc encantat on és fàcil perdre's i, finalment, el petit pont de la por vigilat per un llop. Malgrat els obstacles, la protagonista descobrirà que la música i les cançons l'ajudaran a fer amistats que esdevindran essencials per superar els reptes. El film transmet valors com l'amistat, el coratge i la importància de la solidaritat.
Entrades gratuïtes per als més petits
Les entrades per a la sessió són gratuïtes per a infants fins als deu anys, mentre que el preu és de 3 euros a partir dels onze. Es poden descarregar anticipadament a través del web municipal de venda d'entrades.
Òmnium Cultural impulsa el projecte CineXic amb la col·laboració de diverses distribuïdores especialitzades en cinema infantil. La iniciativa té com a objectiu apropar el cinema de qualitat als més petits amb històries que fomenten la diversitat, la convivència i el pensament crític.