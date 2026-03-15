El CE Manresa goleja el Can Vidalet i es col·loca líder provisional de Tercera

El CE Manresa s'ha imposat amb claredat al Can Vidalet per 4-1 al Congost i s'ha situat líder provisional en solitari del grup 5 de Tercera RFEF. El conjunt manresà aprofita així l'ajornament del partit entre L'Escala i CF Badalona per causes meteorològiques.
L'única nota negativa per als locals ha estat la fi del rècord d'imbatibilitat del porter Òscar Pulido, que s'ha aturat al minut 15 quan Owono ha avançat els visitants. El porter blanc-i-vermell acumulava set partits i 80 minuts sense encaixar cap gol.
Remuntada abans del descans
Malgrat el gol matiner del Can Vidalet, l'equip dirigit per Sergi Trullàs ha reaccionat amb rapidesa. Els locals han anat guanyant terreny amb el pas dels minuts fins que Badia ha restablert la igualada al minut 28.
Quan el partit s'encaminava cap al descans amb empat, Carlos Portero ha culminat la remuntada amb un gol al minut 44 que ha permès al Manresa marxar als vestidors amb avantatge.
Sentència a la recta final
A la segona part, el joc s'ha equilibrat i el marcador s'ha mantingut sense moviments durant bona part del període. Tot i això, el Manresa ha sabut gestionar el partit i evitar que els visitants generessin ocasions clares.
A la recta final, els blanc-i-vermells han acabat de decidir el duel. De nou Portero ha ampliat l'avantatge al minut 85, donant tranquil·litat a la graderia del Congost. Poc després, al minut 88, Momoh ha tancat la golejada amb el quart gol.
Amb aquest triomf, el CE Manresa manté una ratxa excel·lent de resultats, amb set victòries i un empat en les darreres vuit jornades. A més, amplia la diferència respecte al tercer classificat, la UE Cornellà, que aquesta jornada ha empatat al camp del UE Vilassar de Mar.