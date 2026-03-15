El Covisa Manresa goleja el Ye Faky i surt del descens per primer cop aquesta temporada

El Covisa Manresa ha protagonitzat aquest dissabte una de les seves actuacions més destacades de la temporada en superar el Ye Faky per 8-5 al pavelló del Pujolet. La victòria permet als manresans sortir de la zona de descens per primera vegada aquest curs, després de derrotar un rival que arribava en bon moment i que es jugava entrar al play-off d'ascens.
Un inici fulgurant dels manresans
El partit ha començat de manera immillorable per al Covisa Manresa. Només vint segons després del xiulet inicial, Ambrós avançava els locals amb el primer gol del partit. Tot seguit, només un minut més tard, Jordi Sánchez ampliava l'avantatge i feia esclatar l'alegria entre els aficionats del Pujolet.
Aquest inici espectacular ha deixat descol·locat el Ye Faky, un dels equips més en forma de la categoria, que arribava al partit sense conèixer la derrota en els darrers quatre compromisos.
Tot i això, els alacantins han reaccionat ràpidament i han aconseguit empatar el partit dins dels primers cinc minuts de joc.
Avantatge clar abans del descans
Lluny de desanimar-se, el Covisa Manresa ha continuat apostant per un joc ofensiu i dinàmic. Mellado ha tornat a avançar els locals i ha obert una fase de domini clar dels bagencs.
Amb un joc brillant, els homes del Pujolet han aconseguit marcar dos gols més abans del descans, obra de Lozano i Ambrós, ampliant l'avantatge fins al 5-2 amb què s'ha arribat a la mitja part. Tot i el marcador favorable, el duel encara semblava obert davant un rival amb capacitat de reacció.
Sentència a la segona part
A la represa, el Covisa Manresa ha mantingut la intensitat i el bon joc. Héctor Albadalejo ha marcat el sisè gol dels locals, deixant molt tocat el Ye Faky.
Quan faltaven deu minuts per al final, el tècnic visitant ha optat pel sistema de porter-jugador per intentar capgirar el marcador. La decisió, però, no ha donat els fruits esperats.
Els manresans han aprofitat els espais per marcar dos gols més -a càrrec de Jordi Sànchez- i situar un contundent 8-2 al marcador, que deixava el partit pràcticament resolt.
Tres gols finals per maquillar el resultat
En el tram final, el Covisa Manresa ha afluixat lleugerament el ritme i el Ye Faky ho ha aprofitat per reduir distàncies amb tres gols que han deixat el marcador definitiu en 8-5.
Malgrat aquesta reacció final dels visitants, el triomf permet als manresans sortir de la zona de descens per primera vegada aquesta temporada i reforçar la confiança de l'equip.
La competició s'aturarà el proper cap de setmana amb motiu de la disputa de la Copa d'Espanya de futbol sala a Granada, que atura les tres primeres categories.