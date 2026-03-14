El CN Manresa cau a Madrid contra el Concepción amb un gol a vint segons del final

L'ADBisio ETL Global CN Manresa ha perdut per un ajustat 14-13 a la piscina de l'AR Concepción Ciudad Lineal en un partit molt igualat que s'ha resolt a vint segons del final amb un gol dels madrilenys en superioritat numèrica.
Un bon inici dels manresans
El partit ha començat amb un primer quart favorable als bagencs, que han mostrat un bon nivell de concentració. Els gols de M. Puerta i dos de M. Urgeles han permès al conjunt dirigit per Torilo tancar el primer període amb avantatge al marcador (2-3).
El segon quart ha començat encara millor per als manresans. Dos gols més, obra de M. Urgeles i I. Rey, han situat el 2-5, que semblava encaminar el duel cap a una possible victòria visitant.
Reacció local abans del descans
Tot i això, el partit ha canviat de guió arran d'un penal i dues expulsions temporals que han aprofitat els madrilenys per empatar el marcador. Un nou gol d'Urgeles ha tornat a donar avantatge al CN Manresa, però en els últims 38 segons abans del descans els locals han anotat dues dianes que els han permès arribar a la meitat del partit amb avantatge per 7-6.
Intercanvi de gols després del descans
A la represa, el partit ha continuat molt equilibrat amb un intercanvi constant de gols. Tot i el bon joc dels bagencs, el parcial del tercer període ha estat favorable als madrilenys per 5-4. Els gols manresans en aquest tram han estat obra de M. Puerta, S. Torres, R. Serra i D. Holgado, però el marcador començava a complicar-se per als interessos catalans.
Un final decidit en els últims segons
Els últims vuit minuts han estat especialment intensos. Tres gols consecutius del CN Manresa -de M. Puerta, M. Urgeles i I. Rey- han capgirat el marcador i han situat el 12-13 favorable als del Cardener.
Quan semblava que els bagencs podien assegurar almenys un punt, el Concepción ha empatat a falta de poc més d'un minut per al final. Amb el CN Manresa en inferioritat numèrica després d'una expulsió temporal, els madrilenys han marcat el 14-13 a vint segons de la conclusió. Els visitants encara han disposat d'una última ocasió, però el llançament final s'ha estavellat al pal i els punts s'han quedat a Madrid.