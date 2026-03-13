Laia Font fa història a Turquia: ple absolut de finals a la Copa del Món

La gimnasta gironellenca de l'Egiba Laia Font s'ha classificat per a les finals dels quatre aparells a la prova de la Copa del Món de gimnàstica artística que se celebra a Antalya (Turquia). La gimnasta ha completat una gran fase classificatòria entre dijous i divendres, assegurant-se el passi a les finals de salt, paral·leles, terra i barra d'equilibri.
Dues finals assegurades en la primera jornada
En la jornada de dijous, Font ja va aconseguir classificar-se per a dues finals. En salt, l'aparell on tenia dipositades les principals expectatives, va obtenir la segona millor puntuació de la classificatòria, només superada per la gimnasta Liudmila Roshchina.
La gimnasta de l'Egiba també va accedir a la final de paral·leles després d'acabar en sisena posició en la fase classificatòria, confirmant el bon moment competitiu amb què ha arribat a aquesta primera cita del circuit internacional.
Completa el ple de finals amb terra i barra
La bona actuació de Font s'ha completat divendres amb les proves de terra i barra d'equilibri. En terra ha tornat a aconseguir la segona millor puntuació, novament per darrere de Roshchina, mentre que en barra ha acabat en cinquena posició.
Aquests resultats li permeten disputar les finals dels quatre aparells, un fet destacat en una prova del circuit. En cas d'aconseguir medalla, seria la seva estrena en una Copa del Món.
Diallo, a prop de la final de paral·leles
Per la seva banda, el també gimnasta de l'Egiba Thierno Diallo va competir dijous en cavall amb arcs, on va acabar en tretzena posició. Divendres va participar en la classificació de paral·leles, amb un onzè lloc que el situa com a tercer reserva per a la final d'aquest aparell.