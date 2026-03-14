Salt de gegant de Laia Font: primera medalla a la Copa del Món

La gimnasta gironellenca de l'Egiba Laia Font ha aconseguit aquest dissabte la seva primera medalla en una prova de la Copa del Món de gimnàstica artística. Ho ha fet amb un bronze en la final de salt disputada a Antalya (Turquia), on també ha acabat sisena en paral·leles. Aquest diumenge disputarà les finals de barra d'equilibri i terra, on manté opcions de tornar a lluitar pel podi.
Primer podi internacional
Font ha estrenat el seu palmarès en el circuit de la Copa del Món amb la tercera posició en la final de salt. La gimnasta de l'Egiba ha completat dos salts sòlids que li han valgut una puntuació final de 13.400, molt a prop de les dues primeres classificades.
La victòria ha estat per a Liudmila Roshchina amb una mitjana de 13.483 punts, la mateixa puntuació que ha aconseguit la segona classificada, Teja Belak. El resultat confirma el bon moment competitiu de la gimnasta gironellenca, que fins ara havia quedat a les portes del podi amb dues quartes places en anteriors participacions.
El seu entrenador, Xavi Casimiro, ha valorat molt positivament el resultat i ha destacat que els salts executats han estat molt propers al nivell de les gimnastes que han ocupat les dues primeres places.
Sisena posició a paral·leles després d'una caiguda
En la final de paral·leles asimètriques, Font ha acabat en sisena posició. La gimnasta ha optat per arriscar amb una sèrie d'enllaços de dificultat per intentar entrar en la lluita per les medalles.
Segons el seu equip tècnic, era l'única manera de tenir opcions reals de podi. L'exercici, però, s'ha complicat en el darrer element de dificultat, on ha patit una caiguda que ha penalitzat la seva puntuació final.
Tot i aquest error, la nota obtinguda ha estat de 12 punts amb la caiguda inclosa, un registre que confirma que també podia aspirar a posicions capdavanteres en aquest aparell.
Dues noves finals diumenge
La participació de Font a Antalya encara no s'ha acabat. Aquest diumenge disputarà dues finals més, a barra d'equilibri i a terra, després d'haver-se classificat entre les millors en la fase prèvia.
A la barra d'equilibri, un aparell en què destaca especialment, buscarà millorar la puntuació de la classificatòria. En terra, on també va aconseguir la segona millor nota en la fase prèvia, intentarà repetir l'exercici que li va permetre accedir a la final i continuar aspirant a una nova medalla.