Adrià Caso es queda a les portes de la final dels 800 metres del Campionat d'Espanya sub18

L'atleta de l'Avinent Manresa Adrià Caso ha quedat setè d'Espanya als 800 metres llisos del Campionat d'Espanya sub18 de pista curta, disputat aquest cap de setmana a Antequera. El bagenc s'ha quedat a només 14 centèsimes d'entrar a la final, tot i millorar clarament el seu registre personal.
Adrià Caso era l'únic representant de l'Avinent Manresa en el Campionat d'Espanya sub18 de pista curta que s'ha disputat aquest cap de setmana a Antequera. El migfondista bagenc ha pres part en les eliminatòries dels 800 metres llisos, una prova especialment exigent amb cinc sèries classificatòries.
El format de la competició donava accés a la final únicament als guanyadors de cada sèrie i al millor temps restant entre els trenta participants.
Caso ha participat en la primera eliminatòria, en què ha acabat en segona posició. L'atleta manresà ha completat la cursa amb un temps d'1'55"54, una marca que, un cop disputades totes les sèries, l'ha situat en la setena posició del rànquing estatal.
El resultat l'ha deixat a només 14 centèsimes d'aconseguir el bitllet per a la final. Tot i això, la seva actuació li ha permès millorar gairebé en un segon el seu millor registre personal, que era d'1'56"33.
Amb aquesta marca, Caso també ha rebaixat el rècord sub18 de l'Avinent Manresa que ell mateix ja tenia.