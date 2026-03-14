14 de març de 2026

El CB Artés supera el Montgat en un final ajustat i manté el colideratge a la Súper Copa

Els bagencs sumen la divuitena victòria (67-62) i continuen empatats al capdavant amb el Samà Vilanova

  • Imatge d'arxiu d'un partit del CB Artés -

Publicat el 14 de març de 2026 a les 21:33
Actualitzat el 14 de març de 2026 a les 21:34

El CB Artés ha sumat aquest dissabte la divuitena victòria a la Súper Copa després d'imposar-se a la UE Montgat per 67-62 en un partit molt igualat que s'ha resolt en els darrers minuts. El triomf permet als bagencs continuar compartint el lideratge de la classificació amb el Samà Vilanova.

Un inici favorable als visitants

El partit ha començat amb més encert per part del conjunt visitant. La UE Montgat ha sortit a la pista amb molta intensitat i ha aconseguit prendre la iniciativa en el marcador durant els primers minuts.

Aquest bon inici dels visitants s'ha traduït en un primer quart favorable per 21-24, que obligava el CB Artés a reaccionar per no perdre el ritme del partit.

Reacció local abans del descans

En el segon quart, el partit ha canviat de guió. L'encert ofensiu s'ha reduït en tots dos equips i el duel s'ha tornat més físic i travat. En aquest context, el CB Artés ha sabut aprofitar millor les seves opcions i ha capgirat el marcador abans del descans. Els bagencs han marxat als vestidors amb un lleuger avantatge de 33-30 que deixava tot obert per a la segona meitat.

Igualtat fins al tram final

Després de la represa, la igualtat ha continuat sent la tònica dominant. Cap dels dos equips ha aconseguit obrir una escletxa clara en el marcador i les diferències han estat mínimes durant tot el tercer període.

A falta dels darrers deu minuts, el marcador reflectia aquesta màxima igualtat amb un ajustat 49-47 favorable als bagencs.

En el quart decisiu, el partit s'ha convertit en un frec a frec constant, amb petits avantatges per al CB Artés però sense que el Montgat deixés d'aspirar a la remuntada.

Serenitat decisiva en l'últim minut

El desenllaç s'ha resolt en l'últim minut de joc. En aquest moment clau, els jugadors del CB Artés han sabut mantenir la serenitat per gestionar l'avantatge i assegurar la victòria.

El resultat final de 67-62 permet als bagencs sumar un nou triomf i continuar al capdavant de la classificació de la Súper Copa, on mantenen el lideratge compartit amb el Samà Vilanova.

Xavier Roqueta ha estat el jugador local més destacat amb 12 punts, 4 assistències i 5 rebots, en una actuació del CB Artés que ha estat molt coral.

Et pot interessar