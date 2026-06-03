Ayoub deixa el CE Manresa i Badr renova fins al 2027

El CE Manresa continua definint la plantilla amb vista a la temporada 2026-27 a Segona RFEF. El club ha anunciat aquest dimarts la sortida d'Ayoub Al Azami, màxim golejador de l'equip durant el curs de l'ascens, i la renovació de Badr El Amerani, que continuarà vinculat a l'entitat fins al 2027.
Ayoub Al Azami tanca la seva etapa al Congost
El davanter Ayoub Al Azami ha posat punt final a la seva vinculació amb el CE Manresa després de rescindir el contracte que tenia vigent amb l'entitat.
El futbolista ha estat una de les peces més importants de l'equip aquesta temporada, en què ha contribuït de manera decisiva a la consecució del campionat i de l'ascens a Segona RFEF. Amb 10 dianes, Ayoub ha acabat el curs com a màxim golejador del conjunt manresà.
El club ha volgut agrair públicament la dedicació i el compromís mostrats pel jugador durant la seva etapa al Congost i li ha desitjat sort en els seus futurs reptes esportius.
Badr El Amerani continuarà dues temporades més
Paral·lelament, el CE Manresa ha confirmat la renovació de Badr El Amerani fins al juny del 2027. El migcampista s'ha consolidat com un dels futbolistes amb més qualitat ofensiva de la plantilla gràcies a la seva capacitat d'arribada, el seu bon colpeig de pilota i la seva influència en la construcció del joc.
Amb aquesta renovació, el club assegura la continuïtat d'un jugador considerat diferencial i que haurà de tenir un paper destacat en el nou projecte esportiu a Segona RFEF.