Marcel Gros porta l'espectacle «Particular» al Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós

El pallasso i actor manresà Marcel Gros actuarà aquest diumenge a Sant Fruitós de Bages amb l'espectacle Particular, una proposta plena d'humor, imaginació i poesia visual pensada per a públic familiar. La funció tindrà lloc a les 6 de la tarda al Teatre Casal Cultural dins la programació de la Xarxa d'Espectacles Familiars.
Humor i imaginació per a tots els públics
Particular és un espectacle que juga amb la quotidianitat per transformar-la en fantasia. Amb el seu estil característic, Marcel Gros crea un univers escènic propi en què els objectes més senzills poden adquirir vida i les situacions habituals es converteixen en moments sorprenents i plens de tendresa.
A través del gest, l'expressió corporal i la complicitat amb el públic, l'artista construeix una proposta escènica que combina clown, humor i creativitat. L'espectacle aposta per un llenguatge visual i poètic que connecta tant amb infants com amb adults.
Marcel Gros és una de les figures més reconegudes del teatre familiar a Catalunya, amb una llarga trajectòria als escenaris i una proposta artística que posa en valor el joc, la imaginació i la capacitat de sorprendre el públic amb elements simples.
Entrades ja a la venda
La representació forma part de la programació cultural familiar que s'ofereix al municipi al llarg de l'any. Les entrades per assistir a la funció es poden adquirir anticipadament, amb preus a partir de 6 euros, a través del portal de venda d'entrades de l'Ajuntament.