El Baxi Manresa cau a la pista del cuer després d'una mala segona part (92-79)

El Baxi Manresa ha caigut a la pista del cuer Coviran Granada que feia quinze partits seguits que perdia. Després d'una primera part força equilibrada, els bagencs han anat a remolc tota la segona part. Tots els intents de reacció dels manresans han estat contestats per uns andalusos que s'han basat en Lluís Costa, Luka Bozic i Amar Alibegovic davant un Baxi Manresa sense continuïtat.
Els detalls de qualitat d'Álex Reyes, Retin Obasohan i Pierre Oriola han arribat en moments puntuals sense que la resta del conjunt hagi estat al nivell exigit. Es repeteix la història de la temporada passada en què el Baxi Manresa també va perdre a la pista del cuer. Eli Brooks no ha arribat als dos minuts de joc. Una forta topada al cap amb Álex Reyes l'ha deixat totalment atordit i ha necessitat atenció mèdica.
Hugo Benítez, Retin Obasohan, Álex Reyes, Gustab Knudsen i Kaodirichi Akobundu-Ehiogu han format el quintet inicial del Baxi Manresa. Lluís Costa, Nehdy, Ngouama, Javan Johnson, Luka Bozic i Babatunde Olumuyiwa, el del Coviran Granada. El primer atac del partit s'ha saldat amb quatre rebots a favor dels bagencs i una personal que Obasohan ha aprofitat. Kao, abans de cometre la seva segona personal i marxar a la banqueta, ha posat el 0-4 al marcador. Rouselle s'ha endollat ràpidament per avançar el seu equip, que Reyes feia que fos per un marge mínim (10-9, minut 5). El belga no ha tingut continuïtat en el llançament. En canvi, el Baxi Manresa ha trobat diferents arguments. Pauly Paulicap ha estat més productiu que en partits anteriors aportant dos punts, dos rebots i, sobretot, lluita sota l'anella ofensiva. Poc a poc, els bagencs han assolit set punts a favor seu. Quatre punts seguits dels locals deixaven el marcador en un ajustat 18-21 al final dels primers deu minuts.
Lluís Costa ha aconseguit equilibrar el marcador tot i els bons moments de Gustav Knudsen. El Baxi Manresa s'entestava en tirar de tres punts sense gens d'èxit. Tanta sequera l'ha aprofitada el Coviran Granada per assolir un nou avantatge. Bozic també ha creat força mal de caps al conjunt manresà. El marcador no presentava guarismes perillosos per al Baxi Manresa. Més preocupant era la manca de continuïtat en el joc. Pierre Oriola ha aconseguit fixar unes taules que Hugo Benítez hagués pogut evitar tot arribant al descans (35-35, descans).
La cistella inicial de Reyes amb assistència de Ferran Bassas no ha significat la continuïtat del joc del Baxi Manresa. El Coviran Granada ha respost amb un parcial de 7-0. L'empenta d'Obasohan ha igualat de nou la situació. El belga semblava tenir oblidat els seus problemes al canell dret. El partit combinava jugades espectaculars amb grans accions defensives a una i altra banda. El què no aconseguia el Baxi Manresa era avançar-se. En bona part, per culpa d'Amar Aligebovic en la segona meitat del tercer quart. El bosnià ha sumat onze punts seguits en poc més d'un minut i mig (63-61, minut 30).
Una boina sortida del Baxi Manresa al començar el quart definitiu ha obligat a Arturo Ruiz ha demanar temps mort. El tècnic local no volia que se li escapés en pocs moments un partit que fins aquell moment el seu equip havia competit molt bé. La reacció local també ha estat contundent. Catorze punts seguits dels granadins feien vibrar el pavelló i obligaven als manresans a una nova reacció (77-67, minut 35). El Baxi Manresa ràpidament ha rebaixat el seu desavantatge a la meitat. La reacció no ha seguit i una nova empenta dels de Ruiz ha sentenciat el partit. D'aquesta forma els locals han trencat una ratxa de quinze derrotes seguides (92-79).
Incidències: Jordi Aliaga, Francisco Araña i Fabio Fernández Esteban han estat els àrbitres del partit. Han eliminat Marcis Steinbergs. Ferran Bassas ha jugat el seu partit 300 a la Lliga ACB.