El CB Navàs guanya a Menorca amb una cistella sobre la botzina (73-75)

El CB Navàs Viscola s'ha imposat a domicili al SA Tintina CB Es Castell per 73-75 en un final d'infart decidit amb una cistella sobre la botzina. El triomf permet als bagencs mantenir la segona posició a la classificació de la Tercera FEB després d'un partit molt equilibrat durant els quaranta minuts.
Igualtat des del primer quart
El duel ha començat amb els dos equips molt concentrats i amb diferències mínimes en el marcador. El Navàs ha aconseguit un lleuger avantatge al final del primer quart, que s'ha tancat amb un 18-20 favorable als visitants.
La tònica d'igualtat s'ha mantingut també durant el segon període. Els bagencs han sabut gestionar el ritme del partit i han arribat al descans amb un petit marge, 29-33.
Un final d'autèntic suspens
A la represa, el conjunt menorquí ha intensificat la pressió i ha mantingut la pugna amb el Navàs. El tercer quart ha acabat amb empat a 55, deixant el desenllaç totalment obert per al darrer període.
Els últims minuts han estat un estira-i-arronsa constant entre els dos equips. A falta de 18 segons per al final, els locals han empatat el marcador a 73 punts amb dos tirs lliures.
En la següent jugada, el jugador local Llufriu ha fallat un triple quan restaven sis segons. El Navàs ha aprofitat l'última possessió i, just sobre la botzina final, Montagut ha anotat la cistella decisiva que ha donat la victòria als bagencs.
Amb aquest triomf ajustat a la pista menorquina, el CB Navàs Viscola continua ferm a la part alta de la classificació i reforça la seva candidatura en la lluita per les primeres posicions de la lliga.
Monés ha estat el jugador bagenc més ben valorat amb 18 punts i 6 pilotes recuperades.