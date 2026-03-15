Diego Ocampo: «No hem estat al nivell per competir»

El tècnic del Baxi Manresa, Diego Ocampo, ha acudit amb resignació a la sala de premsa després de la derrota contra el Coviran Granada. El gallec ha reconegut la superioritat tàctica i el domini que els locals han exercit durant la majoria de minuts de joc "en ritme i defensa". Una de les claus del partit ha estat al darrer quart quan després que el Baxi Manresa es posés quatre punts a sobre, ha encaixat un parcial de 14-0 que ha desmoralitzat l'equip bagenc. La principal conclusió d'Ocampo ha estat que "no hem estat al nivell per competir".

Per a l'entrenador del conjunt manresà no hi ha cap excusa que justifiqui la derrota. Ni l'eliminació europea d'aquesta setmana.

Al cantó granadí consideren el triomf com el punt de partida per seguir treballant

Arturo Ruiz era la cara alegre de la tarda. El tècnic ha volgut dedicar la victòria a una soferta afició que no ha deixat de recolzar l'equip malgrat els mals resultats. Tot i la manca de duresa a la primera part dels seus jugadors, a la segona el Coviran Granada ha fet un pas endavant i ha millorat els seus guarismes.

Per a l'entrenador local, el triomf contra el Baxi Manresa és el punt de partida per afrontar els darrers tres mesos de competició.