El Cor Lerània ofereix un concert de música sacra a la Sala Gòtica de la Seu

El Cor Lerània, dirigit per Jordi Noguera, actuarà aquest diumenge al migdia a la Sala Gòtica de la Seu de Manresa amb un programa de música sacra que combinarà obres de diferents èpoques i estils. El concert començarà a les 12 del migdia i inclourà composicions de Joan Cererols, Claudio Monteverdi, Felix Mendelssohn i Josep Ollé Sabaté.
Un recorregut per la música sacra
El programa proposa un recorregut per diferents moments de la història de la música coral religiosa. Del compositor barroc català Joan Cererols s'interpretaran diversos fragments de la seva producció litúrgica, entre els quals peces de la Missa de 5è to i de la Missa de functorum.
El concert també inclourà una missa a quatre veus a cappella de Claudio Monteverdi, una de les figures clau de la transició entre el Renaixement i el Barroc musical.
Pel que fa al repertori romàntic, el Cor Lerània interpretarà tres motets de Felix Mendelssohn del cicle Drei Motetten op. 69, entre els quals Jubilate Deo, Magnificat i Nunc dimittis.
Presència de música contemporània
El programa es completarà amb dues peces del compositor català contemporani Josep Ollé Sabaté. Es tracta dels motets Ave Maris Stella i Ubi caritas, escrits per a cor a quatre veus mixtes i amb divisió.
Amb aquesta combinació d'autors i estils, el concert proposa un diàleg musical entre diferents èpoques de la tradició coral sacra.
El Cor Lerània
El Cor Lerània és una formació coral dedicada especialment al repertori polifònic i sacre. Sota la direcció de Jordi Noguera, el conjunt treballa programes que combinen música històrica i contemporània, sovint en espais patrimonials que reforcen el caràcter espiritual i acústic d'aquest tipus de repertori.